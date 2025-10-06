अयोध्या घूमने जा रहे हैं? चखना न भूलें इन मशहूर स्ट्रीट फूड का स्वाद
क्या है खबर?
दिवाली का पर्व आ रहा है, जिससे पहले लोग राम लल्ला के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। अगर आप भी इस बीच अयोध्या की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वहां का पारंपरिक स्ट्रीट फूड चखना न भूलें। यहां आपको कई चटपटे पकवानों का जायका मिल जाएगा, जिसे खाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आइए इस लेख में इस शहर के 4 लोकप्रिय स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हैं।
ठंडाई
ठंडाई एक लोकप्रिय पेय है, जिसे अयोध्या में सभी लोग पसंद करते हैं। यह सूखे मेवे, केसर और मसालों के मिश्रण से बनती है, जिन्हें दूध में मिलाया जाता है। यह एक ठंडा पेय है, जिसके नाम का मतलब ही होता है 'ठंडक'। इसे पीने से ठंडक मिलती है और पेट को भी फायदा होता है। साथ ही इस पेय को महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर प्रसाद के रूप में बाटा जाता है।
कचौड़ी सब्जी
अयोध्या के लोग आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी बड़े ही चाव से खाते हैं। यहां मिलने वाली कचौड़ियां खस्ता और कुरकुरी होती हैं। इनमें दाल की फिलिंग की जाती है, जो चटपटी और मसालेदार होती है। इसे आलू की खट्टी-तीखी सब्जी के साथ परोसा जाता है, जो इसके स्वाद को दोगुना कर देता है। आपको यह पकवान किसी भी दुकान या ठेले पर मिल जाएगा। इसके साथ तली हुई मिर्ची भी दी जाती है।
लिट्टी चोखा
लिट्टी चोखा बिहार का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो अयोध्या में भी मिलता है। इसमें सत्तू से भरी लिट्टी और आलू, बैंगन, टमाटर व मसालों से बना चोखा शामिल होता है। यह व्यंजन स्वाद में बहुत ही लाजवाब होता है और इसे मुख्य रूप से सरसों के तेल में बनाया जाता है। बाटी पर घी भी लगाया जाता है, जिससे उसका स्वाद बढ़ जाता है। इन दिनों सत्तू के साथ-साथ पनीर की बाटी भी मशहूर हो गई हैं।
जलेबी रबड़ी
जलेबी भारत की सबसे मशहूर मिठाइयों में से एक है, जो अयोध्या में भी पसंद की जाती है। इसे अगर रबड़ी के साथ खाया जाए तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। जलेबी को मैदे से बनाया जाता है और उसे चाशनी में दोबाया जाता है। वहीं, रबड़ी दूध को गाढ़ा करके तैयार की जाती है, जिसमें इलायची आदि भी मिलाई जाती है। इन दोनों मिठाइयों का संयोजन मुंह में स्वाद का विस्फोट कर देता है।