मिट्टी से फूलदान बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका, इससे घर लगेगा खूबसूरत

फूलों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अक्सर लोग उन्हें गमलों में रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मिट्टी से भी फूलदान बनाकर उन्हें अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए रख सकते हैं। यह न केवल आपके घर को एक अनोखा स्पर्श देगा, बल्कि यह एक मजेदार और रचनात्मक गतिविधि भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि मिट्टी से फूलदान बनाने के लिए आपको किन-किन सामग्रियों की जरूरत है और कैसे इसे बनाया जा सकता है।

स्टेप-1 जरूरी सामान इकट्ठा करें मिट्टी से फूलदान बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी सामान की जरूरत होगी। इसके लिए साफ, चिकनी और मुलायम मिट्टी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक चाक, पानी, ब्रश, रंग और वार्निश की भी जरूरत होगी। आप चाहें तो मिट्टी के फूलदान को सजाने के लिए कुछ अन्य सामान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सामान को इकट्ठा करने के बाद आप फूलदान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

स्टेप-2 फूलदान का आकार तय करें फूलदान बनाने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का आकार देना चाहते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट पर अलग-अलग डिजाइनों की तस्वीरें देख सकते हैं या अपने मनपसंद डिजाइन का चयन कर सकते हैं। इसके बाद अपने चुने हुए डिजाइन के अनुसार मिट्टी को आकार दें। ध्यान रखें कि फूलदान का मुंह थोड़ा चौड़ा होना चाहिए ताकि उसमें फूल अच्छे से खड़े रह सकें।

स्टेप-3 चाक का करें इस्तेमाल अगर आप गोल आकार का फूलदान बना रहे हैं तो चाक का इस्तेमाल करके उसे अच्छी तरह से गोल करें। इससे आपका फूलदान एकदम चिकना और सुंदर दिखेगा। अगर आपके पास चाक न हो तो आप हाथों से भी उसे गोल कर सकते हैं, लेकिन चाक से काम करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो मिट्टी को बेलन से भी बेल सकते हैं। इससे फूलदान का आकार और भी सुंदर लगेगा।

स्टेप-4 फूलदान को सुखाएं जब आपका फूलदान तैयार हो जाए तो उसे कुछ घंटों के लिए धूप में रख दें ताकि वह पूरी तरह से सूख जाएं। इससे आपका फूलदान मजबूत बनेगा और लंबे समय तक चलेगा। अगर आप जल्दी सूखाना चाहते हैं तो फूलदान को पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह आपका मिट्टी से बना हुआ फूलदान तैयार हो जाएगा।