घर पर कर रहे हैं बच्चे के पहले जन्मदिन की पार्टी? इस तरह करें सारी तैयारियां

हर माता-पिता के लिए उनके बच्चे का पहला जन्मदिन बेहद खास होता है। ऐसे में वे सबसे शानदार पार्टी आयोजित करने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान सुहानी यादें बनाई जा सकें। ज्यादातर लोगों का बजट होटल में पार्टी करने का नहीं होता, जिस वजह से वे घर पर ही पार्टी रखते हैं। हालांकि, सही तैयारी के साथ घर पर भी जन्मदिन की भव्य पार्टी की जा सकती है। जन्मदिन की पार्टी आयोजित करते समय इन टिप्स का पालन करें।

#1 सजावट करवाएं कोई भी पार्टी तभी यादगार बनती है, जब उसके लिए आदर्श सजावट करवाई गई हो। जन्मदिन के दिन घर की सजावट करवाएं, जो बच्चे की पसंद के मुताबिक हो। इसके लिए आप अपने बच्चे का पसंदीदा कार्टून, रंग या गाने को ध्यान में रख सकते हैं। जन्मदिन के लिए डोरेमोन, पेपा पिग, शिनचैन, बॉस बेबी और बार्बी जैसे कार्टून वाली सजावट सबसे बढ़िया रहेगी। इसके अलावा आप जंगल, प्लेन और समुद्र आदि पर आधारित सजावट भी करवा सकते हैं।

#2 भोजन की व्यवस्था करें पार्टी के लिए खान-पान की बढ़िया व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हालांकि, इतने खास दिन पर आपको खुद खाना नहीं बनाना चाहिए। इससे आपका सारा समय काम करने में ही बीत जाएगा और आप अपने ही बच्चे के जन्मदिन का आनंद नहीं ले पाएंगे। खाना बनाने के लिए कुक बुलवा लें, ताकि आप स्नैक्स, मेन कोर्स और मिठाई आदि सभी कुछ बनवा सकें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक आदि भी मंगवा लें।

#3 मजेदार गतिविधियों का भी बंदोबस्त करें बच्चों के जन्मदिन की पार्टी में कई बच्चे आते हैं, जिन्हें खेलना-कूदना बेहद पसंद होता है। ऐसे में अगर आप उनका मनोरंजन करना चाहते हैं तो मजेदार गतिविधियों का बंदोबस्त करना न भूलें। पार्टी के दौरान बच्चों और बड़ों वाले खेल आयोजित करवाएं, जिनमें बैलून फोड़ना, फिंगर पेंटिंग करना और दौड़ लगाना शामिल रहता है। इसके अलावा आपको फोटो बूथ भी बनवाना चाहिए, जहां लोग फोटो खिंचवा सकें।

#4 केक कटवाएं जन्मदिन का मतलब ही होता है केक कटवाना। पहले जन्मदिन का केक तो और भी खास होना चाहिए, जो सभी को पसंद आए। घर की सजावट और बच्चे के कपड़े से मेल खाते हुए रंगों वाला केक बनवाएं। अगर आपकी पार्टी में बहुत से लोग आ रहे हैं तो बड़ा और 2 मंजिल वाला केक बनवाएं। वहीं, अगर कम लोग आ रहे हैं तो छोटा केक काफी रहेगा। बच्चों को चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच जैसे केक पसंद आते हैं।