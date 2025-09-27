त्योहारों के दौरान बढ़ जाती है बाल झड़ने की समस्या, क्या हैं ऐसा होने के कारण?

सितंबर से त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, जो अक्टूबर तक चलने वाला है। यह साल का सबसे मजेदार समय होता है, जब चारों तरफ रौनक ही रौनक रहती है। त्योहारों पर सभी लोग सुंदर-सुंदर पोशाकों में तैयार होते हैं और तरह-तरह की हेयर स्टाइल बनाते हैं। हालांकि, आप सभी ने गौर किया होगा की इस दौरान बाल झड़ने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि बालों की इस समस्या के पीछे क्या कारण होते हैं।

#1 बार-बार स्टाइलिंग उपकरण इस्तेमाल करना त्योहारों पर सभी सजना-संवारना पसंद करते हैं। अच्छे कपड़े पहनने के साथ-साथ बालों को स्टाइल करने से लुक शानदार बन जाता है। इसके लिए लोग बार-बार स्टाइलिंग उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली से चलते हैं। इनमें ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लर आदि शामिल रहते हैं। इन उपकरणों से उत्पन्न होने वाली गर्मी बालों को शुष्क और रूखा बना देती है। इसके चलते बाल कमजोर हो कर टूटने लग जाते हैं और उनका झड़ना बढ़ जाता है।

#2 कसी हुई हेयर स्टाइल बनाना महिलाएं त्योहारों पर चोटी, जूड़ा, गुथी चोटी और हाफ अप डू जैसी कई हेयर स्टाइल बनाती हैं। ये बेशक लुक को निखार देती हैं, लेकिन बालों को कमजोर भी कर देती हैं। इन कसी हुई हेयर स्टाइल में बाल खिचते हैं, जिससे उनकी जड़ों पर तनाव पड़ता है। इससे बालों का झड़ना बढ़ जाता है और वे संवेदनशील भी हो जाते हैं। आपको इस समस्या से बचने के लिए ढीली-ढाली हेयर स्टाइल चुननी चाहिए।

#3 पसीना त्योहार मस्ती का पर्याय होते हैं, जिनके दौरान सभी जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। कोई खेल-कूद में मगन दिखाई देता है तो कोई नाचता-गाता दिखता है। हालांकि, इस सब के बीच केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि सिर की त्वचा पर भी पसीना निकलता है। पसीना बालों में भर जाता है और जड़ों को कमजोर करके रूसी की समस्या का कारण बन जाता है। इसके चलते बाल टूटने लगते हैं और उनमें खुजली भी होने लगती है।

#4 प्रदूषण दशहरा और दिवाली जैसे पर्वों पर लोग पटाखे जलाते हैं, जिनसे धुआं निकलता है। ये धुआं हवा में घुलकर वायु प्रदूषण का कारण बनता है। जब हम इस दूषित हवा के संपर्क में आते हैं तो बाल कमजोर हो जाते हैं। प्रदूषण बालों को शुष्क बना देता है और उनका पोषण छीन लेता है। ऐसे में बाल झड़ने की समस्या होना लाजमी है। बचाव के लिए त्योहारों के दौरान बालों पर हीट प्रोटेस्टेंट व सीरम लगाएं और उन्हें बांधकर रखें।