5 देश जहां आसानी से मिल जाता है शाकाहारी खाना, यात्रा के लिए रहेंगे अच्छे विकल्प
भारत के ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं, जो मांस, मछली और अंडे का सेवन नहीं करते हैं। देश के अंदर तो शाकाहारी भोजन आसानी से मिल जाता है। हालांकि, परेशानी तब आती है, जब शाकाहारी लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं। ज्यादातर देशों में मांसाहारी खान-पान ही पसंद किया जाता है। ऐसे में यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन 5 देशों की यात्रा करना सही रहेगा, जहां आसानी से शाकाहारी खाना मिल जाता है।
#1
इटली
हर किसी का सपना होता है कि वे इटली में जा कर पिज्जा का मजा ले सकें। हालांकि, कई लोग यह सोचकर इस देश की यात्रा की योजना नहीं बनाते कि वहां शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा। असलियत यह है कि इटली में आपको ज्यादातर जगहों पर शाकाहारी पकवान मिल जाएंगे। यहां नेपोलियन, चीज, मार्गरीटा और सब्जियों वाले पिज्जा मिलते हैं, जिनमें मांस शामिल नहीं होता। साथ ही इटली में पास्ता और ब्रुशेटा जैसे कई अन्य शाकाहारी व्यंजन भी मिलते हैं।
#2
वियतनाम
वियतनाम में लोग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जिस वजह से यहां शाकाहारी भोजन ढूंढना आसान है। साथ ही इस देश में खेती भी ज्यादा होती है, जिसके चलते अनाज और सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। इन्हें कई तरह के शाकाहारी व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां के कुछ रेस्टोरेंट पूरी तरह से शाकाहारी या वीगन होते हैं। साथ ही आपको ज्यादातर रेस्टोरेंट में हर पारंपरिक पकवान के शाकाहारी वर्जन मिल ही जाएंगे।
#3
थाईलैंड
जब बात शाकाहारी भोजन की आती है तो सभी के मन में पहला नाम थाईलैंड का आता है। एशिया के इस देश में कई शाकाहारी पकवान खाए जाते हैं, जो यहां के पारंपरिक खान-पान का हिस्सा हैं। इनमें थाई ग्रीन करी, पैड थाई नूडल्स और सब्जियों वाला स्टिर फ्राई आदि शामिल हैं। यहां के रेस्टोरेंट में आप 'जय' कह कर शाकाहारी, 'जे' कह कर वीगन और 'मे सै नेउआ' कह कर बिना मांस वाला भोजन मांग सकते हैं।
#4
मेक्सिको
मेक्सिको का खाना काफी हद तक भारतीय खान-पान से मिलता है। यहां के भोजन में भी भारत जैसे मसालों और सब्जियों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो यहां सभी लोग मांस खाते हैं, लेकिन कई व्यंजन केवल सब्जियों, चावल और फलियों से भी बनाए जाते हैं। मेक्सिको की यात्रा के दौरान आप बरीटो, टाको और केसडिलास का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां के खान-पान में कॉर्न, राजमा, सब्जियां और चावल अहम होते हैं।
#5
सेशल्स
शाकाहारी भोजन परोसने वाले शीर्ष 20 देशों की सूची में पहला नाम अफ्रीका के सेशल्स का है। यह देश शाकाहारी भोजन के कई विकल्प प्रदान करता है। खास तौर से यहां के स्थानीय क्रियोल व्यंजन शाकाहारी होते हैं। आप यहां पर शाकाहारी करी, सलाद और फल आधारित भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहां सब्जियों और फलों की खेती की जाती है, जिसके चलते यहां के खान-पान में इन्हें ज्यादा शामिल किया जाता है।