त्योहारों के दौरान चमकती त्वचा पाना चाहते हैं? इन 5 हैक्स को आजमाएं

त्योहार आते ही हर किसी को चमकती और निखरी हुई त्वचा की चाहत होती है, खासकर जब बात दिवाली की आती है तो महिलाएं खास तैयारी करती हैं ताकि उनका चेहरा दमके। इसके लिए वे कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कई बार ये असर नहीं करते। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे हैक्स बताने जा रहे हैं, जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखार देंगे और त्योहारों में चार चांद लगा देंगे।

#1 हफ्ते में दो बार करें एक्सफोलिएट त्वचा की सफाई के लिए एक्सफोलिएशन जरूरी है, जो आपकी त्वचा की गंदगी, मृत कोशिकाओं और अन्य अशुद्धियों को हटाने में मदद करता है। इससे आपकी त्वचा साफ होती है और नए कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इसके लिए आप हफ्ते में दो बार हल्के हाथों से स्क्रबिंग कर सकते हैं। इससे त्वचा कोमल और चमकदार बनेगी। यह प्रक्रिया न केवल त्वचा को तरोताजा महसूस कराएगी, बल्कि त्योहारों के समय आपको एक नई चमक भी देगी।

#2 मॉइस्चराइजिंग है जरूरी त्वचा को नमी देना हर प्रकार की त्वचा के लिए जरूरी है। यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है। खासकर सर्दियों में जब हवा में नमी कम होती है तो त्वचा सूखी हो जाती है। ऐसे में रोजाना नमी देने वाले उत्पाद का इस्तेमाल करें ताकि आपकी त्वचा को पर्याप्त नमी मिल सके। इसके अलावा यह आपके चेहरे की चमक को भी बढ़ाता है और उसे स्वस्थ दिखाता है।

#3 सनस्क्रीन लगाना न भूलें सनस्क्रीन का इस्तेमाल किसी भी मौसम में बहुत जरूरी होता है, खासकर त्योहारों के दौरान जब आप बाहर ज्यादा समय बिताते हैं। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है और टैनिंग से लेकर जलन तक से बचाव करती है। रोजाना 15 मिनट पहले अपने चेहरे पर अच्छी गुणवत्ता वाली सनस्क्रीन लगाएं और इसे हर 2-3 घंटे में दोहराएं। इससे आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी और त्योहारों में भी दमकेगी।

#4 हाइड्रेटेड रहें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपकी त्वचा की चमक बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। पानी आपके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है और त्वचा को अंदर से साफ करता है। इसके अलावा यह त्वचा को नमी प्रदान करता है, जिससे वह स्वस्थ और चमकदार दिखती है। रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें ताकि आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिल सके और वह ताजगी भरी दिखे।