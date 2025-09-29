शरीर की धमनियों को साफ करने में सहायक हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, जरूर करें सेवन

धमनियां खून को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं और जब इनमें कोई रुकावट आती है तो इसके कारण शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धमनियों को साफ रखने के लिए डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जो खून को गाढ़ा न होने देने और धमनियों में जमा चर्बी को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही पांच खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं।

#1 ओट्स ओट्स में मौजूद बीटा-ग्लूकन शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। इसके अलावा ओट्स में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में ओट्स को शामिल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको किसी तरह की धमनियों से जुड़ी समस्या है तो डाइट में ओट्स को शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

#2 मोरिंगा मोरिंगा में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के साथ-साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मोरिंगा का सेवन धमनियों को ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन और एथेरोस्क्लेरोसिस से भी बचा सकता है। धमनियों में जमा चर्बी को कम करने के लिए आप अपनी डाइट में मोरिंगा के पत्तों से बना व्यंजन या फिर मोरिंगा की चाय को शामिल कर सकते हैं।

#3 अखरोट अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने में सहायक हैं। इसके अलावा अखरोट में भरपूर एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना 2-3 अखरोट खाएं। अखरोट का सेवन धमनियों के साथ-साथ दिमाग के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है।

#4 मेथी मेथी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने में सहायक हैं। साथ ही ये गुण धमनियों में जमा चर्बी को दूर करने में भी मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त मेथी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो धमनियों को ठीक रख सकता है। लाभ के लिए रोजाना खाली पेट एक चम्मच मेथी के बीज या फिर एक चम्मच मेथी के दानों का पाउडर पानी में मिलाकर पिएं।