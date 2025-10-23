मकड़ियों को घर से दूर रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके, नहीं आएंगी पास

मकड़ियां अपने जाले से अक्सर डर पैदा करती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार ये उपाय काम नहीं करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर से मकड़ियों को दूर रख सकते हैं। ये उपाय न केवल सस्ते हैं बल्कि सुरक्षित भी हैं और इनसे आपके घर की सुंदरता भी बनी रहती है।

#1 नीम के तेल का करें इस्तेमाल नीम का तेल एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक होता है, जो मकड़ियों को दूर रखने में मदद करता है। इसे पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और अपने घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों के आसपास छिड़कें। नीम के तेल की खुशबू मकड़ियों को पसंद नहीं होती, जिससे वे आपके घर से दूर रहती हैं। इसके अलावा नीम का तेल सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, जिससे आपके घर का माहौल भी साफ-सुथरा रहता है।

#2 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस भी मकड़ियों को दूर भगाने में मदद करता है। इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस डालकर उन जगहों पर रगड़ें जहां मकड़ियां आती हैं। नींबू की तेज खुशबू मकड़ियों को पसंद नहीं आती, जिससे वे वापस नहीं आती हैं। आप चाहें तो नींबू के छिलकों को भी उन जगहों पर रख सकते हैं, जहां मकड़ियां आती हैं। यह एक सरल और असरदार तरीका है, जिससे आपके घर में साफ-सफाई बनी रहती है।

#3 दालचीनी का पाउडर छिड़कें दालचीनी का पाउडर भी मकड़ियों को नापसंद होता है। इसे उन जगहों पर छिड़कें जहां मकड़ियां आती हैं या फिर जहां वे रहती हैं। दालचीनी की खुशबू मकड़ियों को पसंद नहीं होती, इसलिए वे वहां से हट जाती हैं। इसके अलावा दालचीनी का पाउडर आपके घर की महक भी अच्छी कर देता है। आप चाहें तो दालचीनी के टुकड़ों को भी उन जगहों पर रख सकते हैं, जिससे मकड़ियां दूर रहती हैं।

#4 पुदीने के तेल का करें उपयोग पुदीने का तेल भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसमें मेंथॉल नामक तत्व होता है, जो मकड़ियों को भगाने में कारगर होता है। इसे पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और अपने घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों के आसपास छिड़कें। इसके अलावा आप चाहें तो पुदीने की पत्तियों को भी उन जगहों पर रख सकते हैं, जहां मकड़ियां आती हैं।