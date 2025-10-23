सेब से वैक्स और कीटनाशक हटाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

सेब एक सेहतमंद फल है, लेकिन बाजार में बिकने वाले सेब पर अक्सर वैक्स और कीटनाशक के निशान होते हैं। ये चीजें सेब की चमक बढ़ाने और उसे लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि, इनसे सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू तरीकों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आजमाकर सेब से वैक्स और कीटनाशक के निशान हटाए जा सकते हैं।

#1 नमक और गर्म पानी का मिश्रण बनाएं सेब से वैक्स और कीटनाशक हटाने के लिए नमक और गर्म पानी का मिश्रण बहुत असरदार हो सकता है। इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण में सेब को 5-10 मिनट के लिए डालकर छोड़ दें। इसके बाद सेब को ठंडे पानी से धो लें। इससे सेब की चमक बनी रहती है और वैक्स समेत कीटनाशक भी हट जाते हैं। सेब का स्वाद भी ताजा और सुरक्षित रहता है।

#2 सिरका आएगा काम सेब से वैक्स और कीटनाशक हटाने के लिए सिरका भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में 2-3 चम्मच सिरका मिलाएं और इसमें 10-15 मिनट के लिए सेब को डालकर छोड़ दें। इसके बाद सेब को ठंडे पानी से धो लें। सिरका न केवल सेब से वैक्स और कीटनाशक को हटाता है, बल्कि इसके सेवन से सेहत को कई लाभ भी मिल सकते हैं।

#3 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा भी सेब से वैक्स और कीटनाशक हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और इस मिश्रण को सेब पर लगाकर 5 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद सेब को ठंडे पानी से धो लें। इससे सेब की चमक बनी रहती है और वैक्स समेत कीटनाशक भी हट जाते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग से सेब का स्वाद भी बढ़ता है।

#4 नींबू का रस भी है प्रभावी नींबू का रस भी सेब से वैक्स और कीटनाशक हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में नींबू का रस निचोड़ें और इसमें सेब को 10 मिनट तक भिगोकर रखें। इसके बाद सेब को ठंडे पानी से धो लें। नींबू का उपयोग से सेब की चमक बढ़ती है और इसकी ताजगी बनी रहती है।