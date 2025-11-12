बालकनी में 20 दिन के अंदर ताजा मेथी उगाना चाहते हैं? अपनाएं ये तरीके

मेथी एक ऐसी सब्जी है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। आमतौर पर इसे बाजार से खरीदा जाता है, लेकिन आप इसे अपनी बालकनी पर ही आसानी से उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आप अपनी बालकनी पर मेथी उगा सकते हैं और 20 दिनों के अंदर ताजा मेथी प्राप्त कर सकते हैं।

#1 सही बर्तन का चयन करें मेथी उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही बर्तन का चयन करना होगा। आप प्लास्टिक या मिट्टी के गमले ले सकते हैं, जिनमें पानी निकलने के छेद हों ताकि पानी सही तरीके से बाहर जा सके। गमले का आकार ऐसा होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त मिट्टी डाल सकें और पौधे को बढ़ने के लिए जगह मिल सके। छोटे गमले में 2-3 पौधे लगाएं, जबकि बड़े गमले में 4-5 पौधे लगाए जा सकते हैं।

#2 अच्छी मिट्टी चुनें मेथी के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पोषक तत्वों की कमी न हो और वह अच्छी तरह से हवा भी ले सके। आप घर पर ही जैविक खाद बना सकते हैं या बाजार से खरीदी गई जैविक मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी में थोड़ी मात्रा में रेत मिलाने से पानी निकलने की प्रक्रिया बेहतर होती है, जिससे पौधे को पर्याप्त नमी मिलती है।

#3 बीज बोने का तरीका जानें मेथी के बीज बोने के लिए सबसे पहले गमले में तैयार की गई मिट्टी को अच्छे से गीला करें। इसके बाद हल्की मिट्टी छिड़ककर बीजों को गमले में फैलाएं। ध्यान रखें कि बीज एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पर हों ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें। बीज बोने के बाद गमले को धूप वाली जगह पर रखें ताकि पौधे को पर्याप्त धूप मिल सके। इससे आपकी मेथी जल्दी और अच्छी तरह से बढ़ेगी।

#4 नियमित पानी दें मेथी के पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे पौधे सड़ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्प्रे बोतल का उपयोग करें और हल्का पानी दें। दिन में दो बार ऐसा करें ताकि मिट्टी हमेशा गीली रहे, लेकिन पानी जमा न हो। इससे आपके मेथी के पौधे स्वस्थ रहेंगे और तेजी से बढ़ेंगे।