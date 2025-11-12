हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार हैं ये मसाले, डाइट में करें शामिल

अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो इससे दिल की बीमारी, स्ट्रोक और किडनी की समस्या का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए दवाओं के साथ-साथ कुछ मसालों का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। ये मसाले न केवल ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर में खून के प्रवाह को भी बेहतर बना सकते हैं। आइए ब्लड प्रेशर को कम करने वाले मसाले जानते हैं।

#1 लहसुन लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन में एक खास तत्व होता है, जो शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले तत्व को रोकता है। लाभ के लिए रोजाना खाली पेट एक कच्चे लहसुन का सेवन करें या फिर लहसुन को किसी भी तरह से अपने खाने में शामिल करें।

#2 अदरक अदरक में मौजूद तत्व ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं। कई अध्ययनों के मुताबिक, अदरक के सेवन से ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अदरक में मौजूद तत्व दिल को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा अदरक का रस मिलाकर पिएं।

#3 हल्दी हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। हल्दी को खाने में शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही हल्दी में तत्व होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लाभ के लिए दूध में हल्दी मिलाकर पिएं।

#4 दालचीनी दालचीनी में तत्व होते हैं, जो शरीर में खून के प्रवाह को बेहतर बना सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। एक शोध के मुताबिक, दालचीनी को खाने में शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। लाभ के लिए दालचीनी को चाय या फिर दूध में डालकर पिएं। यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।