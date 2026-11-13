रोजाना देर से सोना आपको बना सकता है चिंता और अवसाद का शिकार, अध्ययन में खुलासा

प्रतिभागियों में अवसाद, चिंता और अकेलेपन का आकलन एक मासिक सर्वेक्षण के जरिए किया गया। नींद का समय नियमित न होने का संबंध अधिक अवसाद और चिंता से पाया गया।

जिन प्रतिभागियों में अवसाद के लक्षण कम या बिल्कुल नहीं थे, उनका औसत SRI 84 था। हल्के अवसाद वालों का औसत SRI 83, मध्यम का 81 और गंभीर लक्षणों वालों का 75 था।

सामान्य स्तर की चिंता वाले प्रतिभागियों का औसत SRI 84, जबकि गंभीर चिंता वालों का 79 था।