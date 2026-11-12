मनोज बाजपेयी ने OTT को बताया अपनी फिल्म के लिए सर्वेष्ठ

मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों OTT के लिए ही बनी है 'लास्ट मैन इन टावर'

लेखन अंशिका शुक्ला 07:05 pm Nov 12, 202607:05 pm

क्या है खबर?

अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म मानवीय रिश्तों, मध्यमवर्गीय आकांक्षाओं और अपने घर से जुड़े भावनात्मक लगाव को दर्शाती है। कहानी दिखाती है कि कैसे यादों से जुड़ा घर मुश्किल फैसलों और हितों के टकराव की वजह बन सकता है। मनोज का मानना है कि फिल्म का विषय OTT दर्शकों से आसानी से जुड़ पाएगा, खासकर उन लोगों से जिन्होंने अपना पहला घर खरीदने का अनुभव किया है।