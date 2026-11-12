UAE तट के पास 19 भारतीय नाविकों को ले जा रहा तेल टैंकर पर हमला

UAE तट के पास 19 भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकर पर मिसाइल हमला

लेखन गजेंद्र 07:43 pm Nov 12, 202607:43 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में मीना सकर के पास लाइबेरिया के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे टैंकर में आग लग गई। यह जानकारी केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि घटना के समय टैंकर जहाज पर 19 भारतीय नाविक सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। टैंकर MT डोमिनिका प्रोसपॉरिटी पर 19 भारतीयों के अलावा 22 चालक दल के सदस्य सवार थे।