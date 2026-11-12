'पायर' को देशभर में मिले 200 अतिरिक्त शोज

विनोद कापड़ी की शिकायत का दिखा असर, देशभर में 'पायर' को मिले 200 अतिरिक्त शो

लेखन ज्योति सिंह 07:06 pm Nov 12, 202607:06 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी की 'पायर' 30 अक्टूबर को सिनेमा में आई थी, जिसे दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिली। हालांकि, रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायण' के आने से इसके शोज 70 प्रतिशत तक घट गए। इसे लेकर निर्माता ने चिंता जताई और शिकायत की थी। मामले में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी दखल दिया था। अब विनोद ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि उनकी फिल्म 'पायर' की स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है।