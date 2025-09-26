कन्या पूजन के लिए घर आई लड़कियों को दें ये 5 तोहफे, हो जाएंगी खुश

नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इस साल यह पर्व 22 सितंबर को शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर को खत्म होगा। नौवे दिन मां की पूजा करने के बाद छोटी कन्याओं को कन्या खिलाई जाती है। इसके दौरान उन्हें हलवा-चना, दही-जलेबी और पूड़ी-सब्जी जैसे व्यंजन खिलाए जाते हैं। साथ ही सभी कन्याओं को पैसे और तोहफे भी दिए जाते हैं। आप कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए ये तोहफे दे सकते हैं।

#1 पढ़ाई वाला सामान कन्याओं के लिए जो तोहफा सबसे अच्छा रहता है, वह है पढ़ाई वाला सामान। आप पेंसिल वाले डिब्बे में पेंसिल, रबड़, स्केल, कटर और पेन आदि रख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें पेंट कलर, पेंसिल कलर, कलरिंग बुक, कहानी की किताबें और स्केच पेन आदि देना भी सही निर्णय होगा। इन चीजों को लड़कियां रोजमर्रा में इस्तेमाल कर पाएंगी और ये चीजें पढ़ाई करते वक्त काम आएंगी। इन दिनों बाजार में पढ़ाई वाली कई अतरंगी चीजें भी मिलती हैं।

#2 खिलौने लड़कियां खिलौने देखते ही सबसे ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसीलिए, अगर आप उन्हें खिलौने भेंट करेंगे तो वे आपको आशीर्वाद जरूर देंगी। आप लड़कियों को गुड़िया, टेडी बियर, किचन सेट, डॉक्टर सेट और टीचर सेट आदि दे सकते हैं। इसके अलावा उनकी संजयनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने वाले खिलौने देना भी बढ़िया निर्णय हो सकता है। इनमें शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी और पहेलियां बुझाने वाली किताबें शामिल होती हैं। इन खेलों के जरिए उनका दिमाग तेज हो जाएगा।

#3 एक्सेसरीज कन्या खिलाने के बाद आप लड़कियों को एक्सेसरीज दे सकते हैं, जिन्हें देखकर वे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। आप सभी लड़कियों के लिए एक जैसे डिजाइन वाला हेयर बैंड या चिमटियां ला सकते हैं। इसके अलावा उन्हें छोटा-सा पर्स, कड़े, हार या अंगूठियां भी दे सकते हैं। अगर आप मेकअप का सामान भेंट करने की सोच रहे हैं तो उन्हें नेल पोलिश, लिप ग्लॉस, बच्चों वाला मेकअप बॉक्स या परफ्यूम देना सही रहेगा।

#4 स्नैक्स का डिब्बा बच्चों को खाने पीने का सामान मिल जाए तो वे खुशी से झूम उठते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी कन्याओं के लिए स्नैक बॉक्स तैयार कर लें। इसमें आप चिप्स, बिस्किट, जूस, चॉकलेट, टॉफी और केक आदि रख सकते हैं। अगर आपका बजट ज्यादा है तो बॉक्स में पैनकेक मिक्स, इंस्टेंट नूडल्स और महंगे स्नैक्स रख दें। इसके अलावा आप बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले स्नैक बॉक्स भी खरीद सकते हैं।