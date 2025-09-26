बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा का महत्व समझाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

आजकल बच्चों के लिए ऑनलाइन दुनिया में रहना बहुत आम हो गया है। चाहे वह ऑनलाइन क्लास हों या सोशल मीडिया, बच्चे ज्यादातर समय इंटरनेट पर होते हैं। इस स्थिति में माता-पिता का कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। आइए जानते हैं कि किस तरह माता-पिता अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

#1 इंटरनेट का सही उपयोग सिखाएं बच्चों को इंटरनेट का सही उपयोग सिखाना बहुत जरूरी है। उन्हें बताएं कि इंटरनेट पर क्या-क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, जैसे ऑनलाइन गेम्स खेलने या वीडियो देखने से पहले उन्हें यह समझाएं कि वे कौन-सी वेबसाइट्स या ऐप्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा उन्हें गलत जानकारी देने वाली वेबसाइट्स से दूर रहने की सलाह दें और सही स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।

#2 व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की आदत डालें बच्चों को यह सिखाएं कि वे कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा न करें। इसमें उनका नाम, पता, फोन नंबर, स्कूल का नाम आदि शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी समझाएं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत न करें और अगर कोई अनजान व्यक्ति उन्हें परेशान करे तो तुरंत माता-पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं।

#3 पासवर्ड सुरक्षा का महत्व समझाएं बच्चों को पासवर्ड सुरक्षा का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। उन्हें बताएं कि किसी भी ऑनलाइन खाते के लिए मजबूत पासवर्ड होना चाहिए और उस पासवर्ड को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें यह भी सिखाएं कि वे अपने पासवर्ड को समय-समय पर बदलते रहें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। यह आदतें बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने में मदद करेंगी।

#4 स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें बच्चों का स्क्रीन टाइम नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी है। उन्हें बताएं कि दिनभर मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए उन्हें रोजाना कुछ समय बाहर खेलने या अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा उन्हें यह भी समझाएं कि सोने से पहले स्क्रीन देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे नींद भी प्रभावित होती है।