घी बनाम वनस्पति तेल: किसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए है बेहतर?

खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल और घी का चयन सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। आमतौर पर लोग सेहतमंद विकल्प के तौर पर वनस्पति तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वाकई में यह घी से ज्यादा बेहतर है? आइए आज हम आपको इस बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिससे आपको घी और वनस्पति तेल में से एक को चुनने में आसानी होगी।

#1 घी और वनस्पति तेल की पोषण संबंधी जानकारी वनस्पति तेल में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में खराब चर्बी को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ विटामिन भी होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद हैं। दूसरी ओर घी में कई जरूरी विटामिन और फैटी एसिड होते हैं। ये पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखने, सूजन को कम करने और त्वचा को पोषित करने में मदद कर सकते हैं।

#2 वनस्पति तेल और घी में से किसका इस्तेमाल करना है बेहतर? वनस्पति तेल के ज्यादा इस्तेमाल से दिल की बीमारियां, मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा वनस्पति तेल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। वहीं घी का सेवन मधुमेह के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही घी का सेवन सूजन को कम करने, दिल को स्वस्थ रखने और त्वचा को पोषित करने में भी मदद कर सकता है।

Advertisement

#3 घी और वनस्पति तेल की उपलब्धता और कीमत घी और वनस्पति तेल दोनों ही आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन घी की कीमत ज्यादा होती है, जबकि वनस्पति तेल की कीमत कम होती है। इस आधार पर लोग वनस्पति तेल को चुनते हैं। हालांकि, अगर आपको रोजाना घी का सेवन करना है तो घर पर इसे बनाने की कोशिश करें। इससे आपको स्वाद के साथ-साथ कई सेहत के फायदे मिल सकते हैं और इसकी कीमत भी कम पड़ेगी।

Advertisement