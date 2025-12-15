पुशअप्स करते समय न करें ये गलतियां, लग सकती है चोट

पुशअप्स एक ऐसी कसरत है, जो पूरे शरीर को मजबूत बनाती है और इससे दिल की सेहत भी बेहतर रहती है। हालांकि, कई लोग इसे करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिनके कारण उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो पुशअप्स करते समय नहीं करनी चाहिए ताकि आपको इसका भरपूर फायदा मिल सके और आप चोट से भी बचे रह सकें।

#1 हाथों का सही स्थान न होना पुशअप्स करते समय हाथों का सही स्थान बहुत जरूरी है। अगर आप अपने हाथों को बहुत आगे या पीछे रखते हैं तो इससे कंधों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। हाथों को कंधों की सीध में रखें ताकि शरीर का पूरा भार समान रूप से बंट सके और आपको किसी तरह की परेशानी न हो। इससे आपकी कसरत भी सही तरीके से होगी और चोट का खतरा भी कम रहेगा।

#2 गहरी सांस न लेना पुशअप्स करते समय गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। जब आप नीचे की ओर जाएं तो सांस छोड़ें और ऊपर आते समय सांस लें। इससे आपके फेफड़े पूरी तरह से ऑक्सीजन ग्रहण कर पाएंगे और आपकी कसरत का असर बढ़ जाएगा। गहरी सांस लेने से आपकी मांसपेशियां भी बेहतर तरीके से काम करेंगी और आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी।

#3 गर्दन को तानकर रखना पुशअप्स करते समय गर्दन को तानकर रखना एक आम गलती है, जिसे आपको सुधारना चाहिए। अक्सर लोग नीचे जाते समय गर्दन को आगे की ओर खींच लेते हैं, जिससे गर्दन पर बहुत दबाव पड़ता है और दर्द हो सकता है। आपको अपनी गर्दन को सीधा रखना चाहिए और नीचे जाते समय छाती को जमीन से छूने की कोशिश करनी चाहिए। इससे न केवल आपकी गर्दन सुरक्षित रहेगी बल्कि आपकी कसरत का प्रभाव भी बेहतर होगा।

#4 कूल्हों को झुकाना कई लोग पुशअप्स करते समय अपने कूल्हों को झुकाकर रखते हैं, जिससे उनकी पीठ पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। आपको अपने शरीर को सीधा रखना चाहिए और सिर्फ हाथों और पैरों पर भार डालकर कसरत करनी चाहिए। इससे आपकी पीठ सुरक्षित रहेगी और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। सही तरीके से पुशअप्स करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी।