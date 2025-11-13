कभी भी इन 5 फलों और सब्जियों को एकसाथ स्टोर न करें, हो सकता है नुकसान

कई लोग फल और सब्जियों को एक साथ खरीदकर लाते हैं और उन्हें एक ही जगह पर रख देते हैं। हालांकि, ऐसा करना गलत है क्योंकि एकसाथ रखने पर कुछ फल और सब्जियां एक-दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। इस कारण कुछ फल और सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे फल और सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें कभी एकसाथ नहीं रखना चाहिए।

#1 आलू और प्याज आलू और प्याज को एकसाथ रखना एक बड़ी गलती है। ऐसा करने से ये जल्दी खराब हो सकते हैं और इनमें कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप इन दोनों को एकसाथ रखते हैं तो प्याज में मौजूद गैस आलू को खराब कर सकती है, वहीं आलू की नमी प्याज में कीड़े लगने का कारण बन सकती है।

#2 टमाटर और खीरा टमाटर और खीरा को भी एकसाथ रखने से बचना चाहिए। टमाटर में मौजूद तत्व और खीरे में मौजूद पानी एकसाथ मिलकर एक ऐसा रसायन बना सकते हैं, जो इनकी गुणवत्ता को खराब कर सकता है। इससे दोनों सब्जियां जल्दी सड़ सकती हैं। अगर टमाटर और खीरे को एकसाथ रखा जाए तो टमाटर की ताजगी खत्म हो जाती है और ये खट्टा हो जाता है।

#3 सेब और गाजर सेब और गाजर को भी एकसाथ नहीं रखना चाहिए। से ब में एक गैस होती है, जो गाजर को खराब कर सकती है, वहीं गाजर में मौजूद पानी सेब की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इन दोनों को एकसाथ रखने से इनकी ताजगी और स्वाद भी खराब हो सकता है। सेब और गाजर के साथ अन्य फल और सब्जियों को एकसाथ रखने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे इनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है।

#4 आड़ू और केले आड़ू और केला एकसाथ रखने से भी नुकसान हो सकता है। केले में मौजूद गैस और आड़ू में मौजूद तत्व एकसाथ मिलकर एक ऐसा रसायन बना सकते हैं, जो इनकी गुणवत्ता को खराब कर सकता है। इससे दोनों की ताजगी खत्म हो जाती है और इनमें कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इन दोनों को एकसाथ रखने से बचना चाहिए।