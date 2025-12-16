रात के समय इन 5 खाद्य पदार्थों का सेवन हो सकता है एसिडिटी का कारण, न खाएं

रात के समय एसिडिटी की समस्या का सामना करने वालों को अक्सर पेट में जलन और दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या तब अधिक बढ़ जाती है, जब लोग रात के समय कुछ ऐसे खाने का सेवन कर लेते हैं, जो एसिडिटी का कारण बनते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे खाने के बारे में बताते हैं, जिनका रात के समय सेवन करने से बचना चाहिए।

#1 मसालेदार स्नैक्स मसालेदार स्नैक्स जैसे समोसा, पकोड़ा, चाट आदि का सेवन रात के समय करने से बचें क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में मसाले और तेल होते हैं, जो एसिडिटी की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मसालेदार खाने का सेवन पाचन तंत्र पर भी बुरा असर डाल सकता है। अगर आपको रात के समय कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो मखाने या भुने चने का सेवन करें।

#2 खट्टे फल और पेय अंगूर, संतरा और नींबू जैसे खट्टे फल और पेय भी एसिडिटी का कारण बन सकते हैं, इसलिए इनका भी रात के समय सेवन करने से बचें। दरअसल, खट्टे फलों में खट्टापन होता है, जो एसिडिटी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा रात के समय खट्टे पेय का सेवन करने से भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। बेहतर होगा कि आप रात के समय खट्टे फलों की जगह केले का चयन करें।

#3 टमाटर से बने खाद्य पदार्थ टमाटर में भी खट्टापन होता है, जिस कारण इसका रात के समय सेवन करने से भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। टमाटर की चटनी या फिर टमाटर का सूप पीने से भी एसिडिटी हो सकती है। इसलिए रात के समय इन चीजों का सेवन करने से बचें। अगर आप रात के समय कुछ पीना चाहते हैं तो खीरे का जूस पिएं। यह खट्टे फलों का अच्छा विकल्प हो सकता है।

#4 तले हुए खाद्य पदार्थ रात के समय तले हुए खाने का सेवन करने से भी बचें क्योंकि इनका पाचन पर बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल, रात के समय तले हुए खाने को पचाना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए रात के समय तले आलू के चिप्स, पकोड़े, समोसे या फिर अन्य किसी भी तरह के तले हुए व्यंजनों का सेवन न करें।