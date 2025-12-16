इस साल क्रिसमस पर इस तरह सजाएं अपना घर, सभी मेहमान करेंगे तारीफ

क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे भारत में भी धूम-धाम से मनाया जाता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यह पर्व दोस्तों और परिवार संग जश्न मनाने का अच्छा मौका है, जिसके लिए घर सजाना बहुत जरूरी होता है। इस साल आप क्रिसमस पर इस तरह घर की सजावट कर सकते हैं। इससे घर पर्व के सार को बखूबी व्यक्त करेगा और सभी तारीफ करेंगे।

#1 लाल क्रिसमस ट्री सजाएं पिछले साल की तरह इस साल भी क्रिसमस पर लाल रंग वाली सजावट का बोल-बाला रहने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए आप क्रिसमस ट्री को लाल बना सकते हैं। हरी क्रिसमस ट्री चुनें और उस पर लाल रंग की चीजों से सजावट करें। इसके लिए आप लाल क्रिसमस ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, जो ट्री पर लटकाए जाते हैं। आप अपनी क्रिसमस ट्री पर लाल रंग के बो और रिबन भी बांध सकते हैं।

#2 दीवार पर तोहफे और रिबन लटकाएं क्रिसमस पर केवल ट्री को ही नहीं, बल्कि घर के हर कोने को सजाना होता है। ऐसे में दीवारों की शोभा बढ़ाने के लिए आप तोहफों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खाली डिब्बों को चमकीले या सजावटी कागज से कवर करें, ताकि वे तोहफों जैसे दिखने लगें। अब इन्हें डोरी या रस्सी की मदद से दीवारों पर लटकन की तरह टांग दें। इनके आस-पास फेरी लाइट भी लगाएं और जगह-जगह बड़े रिबन से बने बो भी चिपका दें।

#3 पूरे घर में फेरी लाइट लगाएं क्रिसमस का त्योहार बिना रोशनी के अधूरा माना जाता है। ऐसे में आपको अपने घर के कोने-कोने में फेरी लाइट लगानी चाहिए। जीनों की रेलिंग से लेकर दीवारों तक, हर जगह पर फेरी लाइट लगा दें। आप लाइट का रंग बाकी की सजावट और अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं। इसके अलावा मेज, खिलड़ियों और दरवाजों आदि पर सुगंधित मोमबत्तियां जलाना न भूलें। ये अतिरिक्त रोशनी फैलाएंगी, एक सुखद माहौल बना देंगी और घर को खुशबु से भर देंगी।

#4 दरवाजों पर क्रिसमस रेथ टांगें क्रिसमस पर एक खास तरह का सजावट का सामान बनाया जाता है, जिसे क्रिसमस रेथ कहते हैं। यह गोल आकार में बनता है और इसे हरी-भरी डालियों, सूखे फलों, पाइन कोन और ऑर्नामेंट्स आदि से सजाया जाता है। कहते हैं कि यह अनंत काल, विजय और यीशु की रोशनी का प्रतीक होता है। आप इस सजावटी सामान को घर के दरवाजों और खिड़कियों पर टांग सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मेज के बीच भी रख सकते हैं।