चेहरे पर सूजन का कारण बन सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, इनसे बनाएं दूरी

कई बार चेहरे पर सूजन की समस्या होने लगती है, जिसके कारण चेहरे की सुंदरता प्रभावित होने लगती है। इस समस्या के कारण कई बार लोग अपने खान-पान की आदतों पर ध्यान नहीं देते और चेहरे की सूजन को कम करने के लिए कई उपाय अपनाते रहते हैं। हालांकि, चेहरे की सूजन का कारण कुछ खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं। आइए आज हम आपको उन खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं।

#1 इंस्टेंट नूडल्स इंस्टेंट नूडल्स में कार्ब्स और नमक की मात्रा अधिक होती है, जो चेहरे की सूजन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स भी सूजन को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर आपको प्रिजर्वेटिव्स नूडल्स खाने का बहुत शौक है तो ध्यान रखें कि इसे हफ्ते में एक बार से अधिक न खाएं और साथ ही इसमें मौजूद मसाले का इस्तेमाल न करें क्योंकि इनमें भी काफी मात्रा में नमक होता है।

#2 रिफाइंड कार्ब्स खाद्य पदार्थ रिफाइंड कार्ब्स युक्त खाद्य पदार्थ जैसे सफेद ब्रेड, पास्ता, चावल और बेक्ड सामान में रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। इनका सेवन करने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है और इससे चेहरे की सूजन भी बढ़ सकती है। खासतौर से अगर आप पहले से ही वजन बढ़ने की समस्या से ग्रस्त हैं तो इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर में सूजन और अधिक बढ़ सकती है।

#3 दूध से बने खाद्य पदार्थ दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी चेहरे की सूजन बढ़ सकती है। इसका कारण है कि इनमें काफी मात्रा में फैट मौजूद होता है, जो चेहरे की सूजन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इनका सेवन करने से मुंहासे की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको मुंहासे की समस्या है तो इनका सेवन करने से बचें।

#4 मीठे स्नैक्स और पेय पदार्थ मीठे स्नैक्स और पेय पदार्थ भी चेहरे की सूजन का कारण बन सकते हैं। इनमें चीनी की अधिक मात्रा होती है, जो शरीर में जलन को बढ़ा सकती है, जिसके कारण चेहरे की सूजन भी बढ़ सकती है। इस समस्या को बढ़ाने के लिए आइसक्रीम, ठंडे पेय, केक, कुकीज, मिठाई, फलों का जूस, फलों के फ्लेवर्ड दही और प्रोसेस्ड खाने का सेवन करना भी काफी है। इसलिए इन चीजों से दूरी बनाकर रखें।