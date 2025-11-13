साइनस की समस्या को बढ़ा सकती हैं ये खान-पान की चीजें, बनाएं इनसे दूरी 

साइनस एक ऐसी समस्या है, जो नाक में सूजन और संक्रमण का कारण बन सकती है। यह समस्या अधिकतर ठंड के मौसम में बढ़ जाती है। साइनस से ग्रस्त लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और उन्हें सिरदर्द, नाक बंद होना और खांसी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप साइनस से पीड़ित हैं तो कुछ खाद्य पदार्थ आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

#1 दूध और दूध से बने उत्पाद दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही और पनीर साइनस की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इनमें मौजूद फैट और प्रोटीन सूजन को बढ़ा सकते हैं। दूध पीने से बलगम भी बढ़ सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर आप साइनस से ग्रस्त हैं तो दूध और उसके उत्पादों का सेवन कम करें या इन्हें पूरी तरह से छोड़ दें। इसके बजाय आप सोया दूध का सेवन कर सकते हैं।

#2 तला हुआ खाना तला हुआ खाना जैसे समोसा, कचौड़ी या आलू के पकौड़े खाने से साइनस की समस्या बढ़ सकती है। इनमें अधिक तेल और मसाले होते हैं, जो सूजन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा तले हुए खाने में अधिक कैलोरी होती हैं, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती हैं। इससे शरीर में सूजन बढ़ती है और साइनस की समस्या भी गंभीर हो सकती है। इसलिए तले हुए खाने से बचना चाहिए और इसकी बजाय हल्का और पौष्टिक खाना खाना चाहिए।

#3 मीठे खाद्य पदार्थ मीठे खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, केक या पेस्ट्री साइनस के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इनमें अधिक मात्रा में शक्कर होती है, जो सूजन को बढ़ा सकती है। इसके अलावा मीठे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व कम होते हैं और ये शरीर को कमजोर बना सकते हैं। इसलिए साइनस से ग्रस्त लोगों को मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए और उनकी बजाय फल, सूखे मेवे या शहद का सेवन करना चाहिए।

#4 चाय और कॉफी जैसे पेय चाय और कॉफी जैसे पेय साइनस के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इनमें मौजूद कैफीन शरीर में जलन पैदा कर सकता है, जिससे साइनस की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा कैफीन नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसलिए साइनस से ग्रस्त लोगों को कैफीन युक्त पेय का सेवन कम करना चाहिए और उनकी बजाय हर्बल चाय पीनी चाहिए।