सर्दियों के दौरान इनडोर पौधों का इस तरह से रखें ध्यान, रहेंगे स्वस्थ

सर्दियों के दौरान घर के अंदर के पौधों का ध्यान रखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। ठंड के कारण पौधे कमजोर हो सकते हैं या फिर उनकी वृद्धि धीमी हो सकती है। इस मौसम में घर के पौधों को सही मात्रा में पानी, धूप और पोषण देना बहुत जरूरी होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर घर के पौधों को सर्दियों के दौरान भी स्वस्थ रखा जा सकता है।

#1 पानी देने की मात्रा करें कम सर्दियों में घर के पौधों को कम पानी देने की जरूरत होती है। ठंड के कारण मिट्टी में नमी बनी रहती है इसलिए हर दिन पानी देने से बचें। पौधों को तब ही पानी दें जब मिट्टी सूखी लगे। इससे पौधे अधिक स्वस्थ रहेंगे और उनका विकास भी सही तरीके से होगा। इसके अलावा पानी देने के समय ध्यान रखें कि यह सीधे पौधे पर न पड़े क्योंकि इससे पत्तियां झड़ सकती हैं।

#2 धूप का रखें ध्यान घर के पौधों को पर्याप्त धूप मिलना भी जरूरी है। सर्दियों में सूरज की किरणें भी बदल जाती हैं इसलिए पौधों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें सुबह की हल्की धूप मिल सके। इससे न केवल पौधे स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनकी वृद्धि भी बेहतर होगी। अगर आपके पौधे सूरज की सीधी किरणें सहन नहीं कर सकते तो उन्हें खिड़की के पास रखें या फिर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां उन पर सीधी धूप न पड़े।

#3 अतिरिक्त नमी बनाए रखें सर्दियों में हवा बहुत सूखी होती है, जो घर के पौधों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। पौधों के आसपास अतिरिक्त नमी बनाए रखने के लिए आप पानी से भरी एक कटोरी या फिर पत्थर और पानी से भरे बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्रे बोतल की मदद से पौधों पर हल्का पानी छिड़क सकते हैं। इससे आपके पौधे ताजगी महसूस करेंगे और उनकी पत्तियां हरी-भरी रहेंगी।

#4 समय-समय पर खाद डालें घर के पौधों को सही पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। सर्दियों में पौधों की खाद कम करें क्योंकि इस दौरान उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और उन्हें कम पोषण की आवश्यकता होती है। जैविक खाद या केंचुआ खाद का इस्तेमाल करना बेहतर होगा क्योंकि ये पौधों के लिए सुरक्षित होते हैं और उनकी मिट्टी को भी सुधारते हैं। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और उनका विकास भी सही तरीके से होगा।