पीतल के बर्तनों को नए जैसा चमकाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे
हम सभी की रसोई में पीतल के बर्तन रखे होते हैं, जो तांबे और जस्ता को मिलाकर बनते हैं। ये बर्तन ज्यादातर पूजा-पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनका धार्मिक महत्व होता है। हालांकि, ज्यादा इस्तेमाल करने पर और रखे-रखे इन बर्तनों की चमक कम हो जाती है और वे पुराने लगने लगते हैं। आज के घरेलू नुस्खों में हम पीतल के बर्तनों को साफ करने के तरीके साझा करेंगे। इन्हें अपनाकर उनमें नई-सी चमक आ जाएगी।
#1
नींबू और नमक का इस्तेमाल करें
पीतल के बर्तनों को चमकाने का सबसे पुराना और प्रभावी नुस्खा है नींबू और नमक का इस्तेमाल करना। इसके लिए एक बड़े आकार का नींबू लें, जिसमें रस हो। अब उसे बीच से काटकर नमक में डुबो लें। इस टुकड़े हो हल्का-सा दबाएं और इसकी मदद से गंदे पीतल के बर्तनों को घिसें। इसे कुछ देर तक घिसें, फिर पानी से साफ कर लें। इससे बर्तन पर जमी गंदगी भी पूरी तरह साफ हो जाएगी।
#2
इमली का उपयोग करें
आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन पीतल के बर्तनों को इमली से भी साफ किया जा सकता है। यह नुस्खा उन बर्तनों को साफ करने के लिए बढ़िया रहेगा, जिन पर कई सालों से गंदगी जमी हो। इसके लिए इमली को पानी में भिगोएं और कुछ देर बाद छानकर उसका पानी कटोरी में निकाल लें। अब इस पानी में साफ कपड़ा डुबोएं और उसकी मदद से बर्तनों को घिसें। इसके बाद उन्हें पानी से धुलें और सूखे कपड़े से पोछ लें।
#3
टमाटर का सॉस भी आएगा काम
हम सभी की रसोई में टमाटर का सॉस जरूर होता है, जो खाने के स्वाद को बढ़ाता है। यह सॉस पीतल के बर्तनों को नए जैसा चमकाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए टमाटर के सॉस को सीधे बर्तन के ऊपर डालें। इसके बाद एक साफ कपड़े से उन्हें जोर लगाकर घिसें। बर्तनों को तब तक घिसते रहें जब तक जमी हुई गंदगी साफ न हो जाए। इसके बाद उन्हें पानी से धोकर साफ कर लें।
#4
लाल मिट्टी, नमक और नींबू से धाएं
पीतल के बर्तनों को साफ करने का एक और प्रभावी नुस्खा है लाल मिट्टी, नमक और नींबू का उपयोग करना। इस मिट्टी को कावी भी कहा जाता है, जो बाजार में आसानी से मिल जाती है। इसके लिए एक कटोरी में लाल मिट्टी, नींबू का रस और नमक मिला लें। अगर आपको पेस्ट ज्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें पानी मिला लें। इस पेस्ट को पीतल के बर्तनों पर लगाएं और हाथों से घिसने के बाद पानी डालकर साफ कर लें।