गर्मियों के समय तैलीय त्वचा से उत्पन्न होने वाले मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में उमस और पसीने के कारण तैलीय त्वचा पर कीटाणुओं के पनपने की संभावना बढ़ जाती है, जो मुंहासों का कारण बन सकते हैं। ऐसे में बढ़ते तापमान से त्वचा की देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में भी तैलीय त्वचा के मुंहासों से छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ त्वचा पा सकते हैं।

#1 रोजाना धोएं अपना चेहरा गर्मियों में तैलीय त्वचा पर कीटाणु पनपते हैं, जो मुंहासों का कारण बन सकते हैं। इससे बचने के लिए दिन में दो बार अपने चेहरे को साफ करना जरूरी है। इसके लिए हल्के फेसवॉश का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी हट जाएगी और मुंहासों की संभावना कम होगी। चेहरे को साफ रखने से त्वचा को ताजगी मिलेगी और वह स्वस्थ रहेगी। नियमित सफाई से नमी भी बनी रहती है।

#2 एक्सफोलिएट करें त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए एक्सफोलिएशन एक अहम कदम है। इससे रोमछिद्र बंद होने से बचते हैं। हफ्ते में 1-2 बार स्क्रबिंग करें। इससे आपकी त्वचा की गहराई से सफाई होगी और वह तरोताजा महसूस होगी। एक्सफोलिएशन से त्वचा की बनावट भी सुधरती है और मुंहासों की संभावना कम होती है। नियमित स्क्रबिंग से त्वचा की चमक भी बढ़ती है और वह स्वस्थ दिखती है।

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#3 मॉइस्चराइजर लगाना न छोड़ें अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि तैलीय त्वचा वालों को मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह गलतफहमी है। मॉइस्चराइजर आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और नमी बनाए रखता है। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो आपकी त्वचा अधिक तेल उत्पादन करेगी, जिससे मुंहासों की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए रोजाना अपने चेहरे को धोने के बाद हल्के और तेल मुक्त मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी त्वचा नमी बनी रहे और स्वस्थ दिखे।

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#4 सनस्क्रीन का करें इस्तेमाल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, चाहे मौसम कोई भी हो। सूरज की हानिकारक किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और मुंहासों को बढ़ा सकती हैं। इसलिए रोजाना बाहर जाने से पहले अपनी त्वचा पर सूरज से बचाव वाला क्रीम लगाएं। इससे आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी और नमी भी बनी रहेगी। सनस्क्रीन का सही उपयोग आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा और आपको बाहरी तत्वों से बचाएगा।