मक्खी-मच्छरों को घर से दूर रखने में कारगर हैं ये 5 पौधे, जरूर लगाएं

गर्मी का मौसम आते ही मक्खियां अपने प्रजनन चक्र को गति देने के लिए पनपने लगती हैं। ये न केवल घर के माहौल को खराब करती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। हालांकि, कुछ पौधे ऐसे हैं, जिनकी खुशबू मक्खियों को दूर करने में मदद कर सकती है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जो आपके घर से मक्खियों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं।

#1 तुलसी तुलसी एक धार्मिक पौधा है, जिसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, यह मक्खियों को दूर करने में भी मदद कर सकता है। इसकी तेज खुशबू मक्खियों को दूर भगाने में मदद करती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो यह न केवल आपके घर को पवित्र बनाता है, बल्कि मक्खियों को भी दूर रखता है। इसलिए अपने घर के आंगन या बगीचे में तुलसी का पौधा लगाना एक अच्छा विचार हो सकता है।

#2 पुदीना पुदीने की ताजा पत्तियां भी मक्खियों को दूर करने में मदद कर सकती हैं। इसकी ठंडी खुशबू न केवल खाने-पीने में उपयोगी होती है, बल्कि यह मक्खियों को भी भगाती है। आप पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल खाने-पीने में कर सकते हैं या फिर इसकी पत्तियों का रस निकालकर घर के अलग-अलग हिस्सों में छिड़क सकते हैं। इससे आपके घर का माहौल ताजा रहेगा और मक्खियां भी दूर रहेंगी।

#3 रोजमेरी रोजमेरी एक ऐसा पौधा है, जिसकी खुशबू भी मक्खियों को दूर करने में असरदार होती है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने-पीने में किया जाता है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि मक्खियां इसके पास नहीं आती हैं। आप इसे अपने घर के किसी कोने में लगा सकते हैं ताकि इसकी खुशबू पूरे घर में फैले। इसके अलावा रोजमेरी का पौधा देखने में भी अच्छा लगता है, जिससे आपका घर और भी खूबसूरत दिखता है।

#4 लैवेंडर लैवेंडर एक ऐसा फूल है, जिसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। यह न केवल आरामदायक महसूस कराता है बल्कि मक्खियों को भी भगाता है। लैवेंडर के फूलों का इस्तेमाल सजावट और खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। आप इसे अपने बगीचे या फिर घर की बालकनी में रख सकते हैं ताकि इसकी खुशबू पूरे घर में फैले और मक्खियां दूर रहें। इसके अलावा लैवेंडर का पौधा देखने में भी बहुत सुंदर लगता है।