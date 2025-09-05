बारिश के मौसम में घर में घुस जाती है फ्रूट फ्लाई, ऐसे पाएं छुटकारा 

बारिश के मौसम में फ्रूट फ्लाई का हमला बढ़ जाता है। ये छोटे कीड़े न केवल फल और सब्जियों को खराब करते हैं, बल्कि आपके घर के माहौल को भी गंदा कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार उपाय बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने घर से फ्रूट फ्लाई को दूर रख सकते हैं और अपने खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं।

#1 फलों और सब्जियों को ढक कर रखें फल और सब्जियां फ्रूट फ्लाई को सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। इसलिए इन्हें हमेशा ढक कर रखें ताकि फ्रूट फ्लाई उनमें अंडे न दे सकें। अगर आपके पास कोई ढक्कन नहीं है तो प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करें और उसे अच्छी तरह से बंद कर दें। इससे फ्रूट फ्लाई आपके फलों और सब्जियों तक नहीं पहुंच पाएंगी और आपके खाने की गुणवत्ता बनी रहेगी। इस तरह आप अपने खाने को सुरक्षित रख सकते हैं।

#2 कचरा जल्दी बाहर फेंके घर का कचरा जल्द से जल्द बाहर फेंकना बहुत जरूरी है, खासकर जब इसमें फल और सब्जियों के छिलके या बाकी हिस्से हों। इन्हें लंबे समय तक घर में रखने से फ्रूट फ्लाई आकर्षित होती हैं और आपके घर में फैल जाती हैं। इसलिए रोजाना या हर दूसरे दिन कचरे को बाहर फेंकें ताकि आपके घर का माहौल साफ-सुथरा बना रहे और फ्रूट फ्लाई का हमला कम हो सके।

#3 पानी से भरा कटोरा बनाएं एक पानी से भरा कटोरा बनाकर उसमें थोड़ा सिरका मिलाएं। यह मिश्रण फ्रूट फ्लाई को आकर्षित करता है और उन्हें डुबो देता है। आप इसे अपने रसोईघर या किसी भी जगह पर रख सकते हैं, जहां फ्रूट फ्लाई आती हैं। यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि इसे तैयार करना भी बहुत आसान है। इससे आपके घर का माहौल साफ-सुथरा बना रहेगा और फ्रूट फ्लाई का हमला कम होगा।

#4 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस भी फ्रूट फ्लाई को दूर भगाने में मदद करता है। इसे कपड़े पर लगाकर उन जगहों पर रगड़ें, जहां फ्रूट फ्लाई आती हैं। नींबू का खट्टा स्वाद उन्हें पसंद नहीं आता, जिससे वे उस जगह से हट जाती हैं। इसके अलावा नींबू का रस आपके घर को ताजगी भरा भी बनाता है। इस तरीके से आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं और फ्रूट फ्लाई का हमला कम कर सकते हैं।