प्रदूषण के प्रभाव से होने वाली त्वचा समस्याओं को दूर कर सकते हैं ये फेस पैक

प्रदूषण के कारण त्वचा पर कई तरह के बुरे असर पड़ सकते हैं। यह त्वचा को बेजान, बुरी तरह से शुष्क और यहां तक कि मुंहासों का कारण भी बन सकता है। हालांकि, त्वचा पर प्रदूषण के कुप्रभावों को दूर करने में फेस पैक मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको त्वचा को प्रदूषण से सुरक्षित रखने में मदद करने वाले फेस पैक की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1 मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल का फेस पैक सामग्री: मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल (बराबर मात्रा में)। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले दोनों चीजों को एक कटोरी में डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा को गहराई से साफ करने में मदद कर सकता है और प्रदूषण के कारण होने वाले बुरे असर को कम कर सकता है।

#2 नीम और चंदन का फेस पैक सामग्री: नीम की पत्तियां, चंदन पाउडर और गुलाब जल। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें, फिर एक कटोरी में नीम के पेस्ट के साथ चंदन पाउडर और गुलाब जल मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की गहराई से सफाई करने में मदद कर सकता है।

#3 ओट्स और दही का फेस पैक सामग्री: ओट्स और दही (बराबर मात्रा में)। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले ओट्स को पीसकर पाउडर बना लें, फिर एक कटोरी में ओट्स के साथ दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।ॉ फायदा: यह फेस पैक त्वचा को भरपूर पोषण देने समेत प्रदूषण से होने वाले बुरे असर को कम कर सकता है।

#4 बेसन और हल्दी का फेस पैक सामग्री: बेसन, हल्दी पाउडर और गुलाब जल। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में बेसन, हल्दी पाउडर और गुलाब जल मिलाकर मिश्रण तैयार करें, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा को गहराई से साफ करने और प्रदूषण के कारण होने वाले बुरे असर को कम करने में मदद कर सकता है।