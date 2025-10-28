सर्दियों के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, जानिए क्यों

सर्दियों में कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे मौसम वाली जगहों पर घूमने जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, जो रोमांच के लिए सर्दियों में घूमना पसंद करते हैं। अगर आप भी सर्दियों के दौरान घूमने के शौकीन हैं और रोमांच को पसंद करते हैं तो आज हम आपको पांच ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जा सकते हैं। आइए उन जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 माउंट आबू (राजस्थान) राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सर्दियों के दौरान एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। यहां आकर आप नाव की सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो नक्की झील के किनारे-किनारे टहल सकते हैं। माउंट आबू में आप अचलेश्वर महादेव मंदिर, टॉड रॉक, दलाई लामा के निवास, टॉड रॉक और रानी रोड आदि भी घूम सकते हैं। य हां से आप राजस्थान के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं।

#2 गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह अपने बर्फ पर फिसलने वाले खेलों के लिए मशहूर है। यहां आकर आप बर्फ पर फिसलना, स्नोबोर्डिंग, माउंटेन बाइकिंग, गोल्फिंग और ट्रेकिंग जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां आकर आप गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, खीलनमार्ग ट्रेक, बाबा रंजीत सिंग, गुलमर्ग बैककंट्री और गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य भी घूम सकते हैं। आप चाहें तो यहां आकर बर्फ पर फिसलने का भी आनंद ले सकते हैं।

#3 मनाली (हिमाचल प्रदेश) मनाली भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह जगह रोमांच के शौकीनों के लिए जन्नत है। यहां आकर आप हवा में उड़ान, बर्फ पर फिसलना, पानी की तेज धारा में नाव चलाना, ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग और बर्फ पर फिसलने आदि का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा मनाली में आप सोलंग वैली, हिडिम्बा देवी मंदिर, मनाली फॉल्स, वशिष्ठ मंदिर, रोहतांग पास, जोगनी फॉल्स, मनाली ग्लेशियर, पिन वैली नेशनल पार्क और कसोल आदि भी घूम सकते हैं।

#4 दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इस जगह को चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहां आकर आप हर्मिटेज म्यूजियम, टॉय ट्रेन, पीस पायन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग रोपवे, बत्तलास्कारा मठ, गंगा माय मठ, सिंगला ला पास, दार्जिलिंग हिल्स, टाइगर हिल, दार्जिलिंग चिड़ियाघर और जापानी मंदिर आदि को भी देख सकते हैं। यहां आकर आप रोमांचक गतिविधियों का भी लुत्फ उठा सकते हैं।