मोटापा मापने के लिए आया BMI के अलावा एक नया तरीका, करोड़ों लोगों को होगा फायदा

लेखन अंजली 04:34 pm Nov 12, 202604:34 pm

क्या है खबर?

बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के जरिए शरीर में मौजूद फैट का लगभग में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि, डॉक्टरों की एक टीम ने हाल ही में बताया कि शरीर के मोटापे का पता लगाने के लिए BMI का एक विकल्प दुनियाभर में लाखों लोगों को गलत निदान से बचा सकता है। डॉक्टरों ने पाया कि यह विकल्प स्वस्थ लोगों और शरीर में हानिकारक अतिरिक्त वसा वाले लोगों के बीच अच्छे से अंतर बता सकता है।