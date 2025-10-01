रोजाना की ये 5 आदतें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कर सकती हैं प्रभावित

रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी हमारे शरीर को कई बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षित रख सकती है। इसलिए इसे मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए खान-पान और दिनचर्या का खास ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि, कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको उन आदतों के बारे में बताते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती हैं।

#1 सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करना आजकल कई लोग सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज से ही ऐसा करना छोड़ दें। दरअसल, मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी से आंखों और दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करने से नींद भी खराब हो सकती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है।

#2 ज्यादा मीठा खाना अगर आप रोजाना मीठा खाते हैं तो आपको बता दें कि यह आदत आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है। मीठा खाने से शरीर में सूजन बढ़ने लगती है और इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इससे शरीर कई बीमारियों का आसान शिकार बन सकता है। मीठे का अधिक सेवन करने से शरीर पर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।

#3 तनाव लेना तनाव लेना तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन रोजाना की छोटी-छोटी बातों के कारण तनाव लेना और उसे बढ़ाना रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। दरअसल, तनाव के कारण शरीर में एक खास प्रकार का हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। इसलिए खुद को तनाव से दूर रखने की पूरी कोशिश करें।

#4 धूम्रपान करना धूम्रपान करना न केवल शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होता है। धुएं में मौजूद जहरीले तत्व शरीर में पहुंचकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। इसके अलावा धूम्रपान करने से शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी हो जाती है और इनकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है।