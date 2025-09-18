वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं? शाम की इन 5 आदतों को न बनाएं अपना दुश्मन

शाम का समय दिन का एक अहम हिस्सा होता है, जब हम आराम करते हैं और दिनभर की थकान को दूर करते हैं, लेकिन अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ आदतें आपके इस लक्ष्य को धीमा कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही पांच आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपके वजन घटाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं और इन्हें कैसे सुधार सकते हैं।

#1 रात का खाना न करना कई लोग वजन कम करने के चक्कर में रात का खाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। रात का खाना न करने से शरीर कमजोर हो सकता है और शरीर की ऊर्जा जलाने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। इससे वजन घटाने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। बेहतर होगा कि आप रात का हल्का और पौष्टिक खाना खाएं ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिल सके।

#2 सोने से पहले स्क्रीन समय कम करें आजकल ज्यादातर लोग सोने से पहले फोन या टीवी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे नींद पर बुरा असर पड़ता है। स्क्रीन की नीली रोशनी से आंखें थक जाती हैं और अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद न मिलने पर अगला दिन थका हुआ लगता है और काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। बेहतर होगा कि आप सोने से पहले कम से कम 30 मिनट तक किसी किताब का पढ़ें या ध्यान करें ताकि नींद अच्छी आए।

#3 देर रात तक जागना देर रात तक जागने से हमारी शरीर की घड़ी गड़बड़ा जाती है, जिससे नींद पूरी नहीं होती और अगला दिन थका हुआ लगता है। इससे शरीर में तनाव बढ़ता है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप समय पर सोएं और समय पर जागें ताकि आपकी नींद पूरी हो सके और आप तरोताजा महसूस करें। बेहतर होगा कि आप अपने सोने और जागने का एक नियमित समय तय करें।

#4 चाय-कॉफी का अधिक सेवन न करें चाय-कॉफी पीना ज्यादातर लोगों की आदत होती है, लेकिन शाम के समय इसका अधिक सेवन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इससे नींद पर असर पड़ता है और शरीर में तनाव बढ़ता है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसलिए शाम के समय चाय-कॉफी का सेवन कम करें और उसकी जगह हर्बल चाय या दूध पिएं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।