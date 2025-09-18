लोहे की कढ़ाई से जंग हटाने के लिए अपनाएं ये देसी हैक, सिर्फ एक मिनट लगेगा

जंग लगना लोहे के बर्तनों के लिए एक आम समस्या है, खासकर कढ़ाई और तवे पर। जंग के कारण खाना पकाने की सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे खाना अच्छा नहीं लगता है। इस लेख में हम आपको एक देसी तरीका बताएंगे, जिससे आप अपनी लोहे की कढ़ाई को सिर्फ एक मिनट में साफ कर सकते हैं और उसे फिर से नया जैसा बना सकते हैं।

#1 नमक और सिरके का करें उपयोग लोहे की कढ़ाई से जंग हटाने के लिए नमक और सिरके का मिश्रण बहुत असरदार होता है। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई को हल्का गर्म करें, फिर उसमें एक बड़ा चम्मच नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद एक कप सिरका डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इस मिश्रण से जंग आसानी से निकल जाएगा और कढ़ाई की सतह चमकने लगेगी। इसके बाद कढ़ाई को ठंडा होने दें और फिर से उपयोग करें।

#2 ब्रश का करें इस्तेमाल जंग हटाने के लिए ब्रश का उपयोग करना भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको एक कठोर ब्रश चाहिए होगा, जिससे आप आसानी से जंग वाली जगह पर रगड़ सकें। सबसे पहले कढ़ाई को हल्का गर्म करें, फिर ब्रश से जंग वाली जगह पर अच्छे से रगड़ें। इससे जंग आसानी से निकल जाएगा और आपकी कढ़ाई फिर से नई जैसी दिखेगी। इस प्रक्रिया को ध्यान से करें ताकि कढ़ाई को कोई नुकसान न पहुंचे।

#3 बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज है, जो कई घरेलू कामों में काम आती है और जंग हटाने में भी मददगार होती है। इसके लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा पाउडर को जंग वाली जगह पर अच्छे से छिड़कें, फिर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वह अच्छी तरह से काम कर सके। इसके बाद एक कठोर ब्रश या कपड़े से रगड़ें ताकि सारा जंग निकल जाए और आपकी कढ़ाई फिर से नई जैसी दिखेगी।

#4 नींबू का रस भी है असरदार नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो जंग हटाने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले जंग वाली जगह पर नींबू के रस को अच्छे से छिड़कें, फिर कुछ मिनट तक उसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि वह अच्छी तरह से काम कर सके। इसके बाद एक कपड़े या ब्रश से रगड़ें ताकि सारा जंग निकल जाए और आपकी कढ़ाई फिर से नई जैसी दिखेगी।