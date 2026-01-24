एस्टोनिया: तल्लिन के इन खूबसूरत मध्ययुगीन आंगनों की करें सैर, मिलेगा अनोखा अनुभव

एस्टोनिया की राजधानी तल्लिन अपने पुराने जमाने की वास्तुकला और सुंदर आंगनों के लिए जानी जाती है। यहां के आंगनों में घूमना एक अनोखा अनुभव है, जहां आप इतिहास और संस्कृति को करीब से महसूस कर सकते हैं। इन आंगनों में घूमते हुए आपको पुराने समय की झलक मिलेगी और यह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। आइए तल्लिन के कुछ सबसे खूबसूरत और आकर्षक आंगनों के बारे में जानते हैं।

#1 शाही आंगन शाही आंगन तल्लिन का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह आंगन पुराने किले के अंदर स्थित है और यहां पर आप इतिहास की गहराइयों में जा सकते हैं। इस आंगन में कई अहम इमारतें हैं, जिनमें संग्रहालय और सरकारी कार्यालय शामिल हैं। यहां की वास्तुकला बहुत सुंदर है और यह आपको पुराने समय की याद दिला सकती है। शाही आंगन में घूमते हुए आप एस्टोनिया के इतिहास और संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।

#2 कैथेड्रल आंगन कैथेड्रल आंगन तल्लिन का एक अहम धार्मिक स्थल है। यह आंगन संत मैरी कैथेड्रल के आसपास स्थित है और यहां की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इस आंगन में कई पुराने चर्च और स्मारक भी हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। यहां पर आकर आप एस्टोनिया की धार्मिक संस्कृति को भी समझ सकते हैं। कैथेड्रल आंगन की शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताना एक अनोखा अनुभव हो सकता है।

#3 स्वर्ण द्वार आंगन स्वर्ण द्वार आंगन तल्लिन का एक अनोखा हिस्सा है, जिसे 'स्वर्ण द्वार' भी कहा जाता है। यह आंगन पुराने शहर की दीवारों से घिरा हुआ है और यहां पर आपको पुराने समय की झलक देखने को मिल जाएगी। इस आंगन में कई संग्रहालय और कला गैलरी भी मौजूद हैं, जहां आप एस्टोनिया की कला और संस्कृति को देख सकते हैं। स्वर्ण द्वार आंगन की सुंदरता और शांति आपको एक अलग ही अनुभव देगी।

