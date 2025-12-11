सर्दियों के दौरान नाश्ते में खाएं ये 4 तरह के पराठे, चाय के साथ लगेंगे बढ़िया

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि सर्दियों में सभी के घरों में अक्सर गर्मा-गर्म पराठे बनने लगते हैं। ये ज्यादातर लोगों का पसंदीदा नाश्ता होते हैं, जो चाय के साथ और भी जायकेदार लगते हैं। आज के लेख में हम आपको 4 तरह के पौष्टिक और स्वादिष्ट पराठों की रेसिपी बताने वाले हैं। इन्हें खा कर आपका मन तृप्त हो जाएगा और आप इन्हें बार-बार बनाना चाहेंगे।

#1 गाजर और मूली का पराठा सबसे पहले गाजर और मूली को अच्छे से धोकर छीलें, फिर उन्हें कद्दूकस करें। इसके बाद एक बर्तन में कद्दूकस की हुई गाजर, मूली, थोड़ा-थोड़ा हरा धनिया, अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब आटे को गूंधकर छोटी-छोटी लोइयां बनाएं, फिर इन्हें बेलकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इसके बाद गर्मा-गर्म पराठे को दही के साथ खाएं।

#2 पालक और पनीर का पराठा इसके लिए पालक को अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में पालक को पानी के साथ उबालें और ठंडा करके पीस लें। इसके बाद मिश्रण को एक बर्तन में पिसी पालक, बारीक कटी पत्तेदार धनिया, अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, मीसा हुआ पनीर, गरम मसाला और तेल मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अब आटे को गूंधकर लोइयां बनाकर मिश्रण भरें, बेलें और तवे पर सेंक लें। इसके बाद गर्मा-गर्म पराठे को खाएं।

#3 धनिया और आलू का पराठा सबसे पहले आलू को उबालकर छील लें, फिर इन्हें मैश कर लें। अब एक पैन में थोड़े तेल को गर्म करके उसमें जीरा डालें और जब यह चटकने लगे तो इसमें अदरक का पेस्ट डालें। अब इसमें मैश किए हुए आलू, बारीक कटा हुआ धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद आटे को गूंधकर छोटी-छोटी लोइयां बनाएं, फिलिंग भरें और सेक लें।

