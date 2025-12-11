जूते साफ करने के लिए नहीं है पॉलिश? इन 5 तरीकों से चमका लें

जूते हर व्यक्ति के लुक को आकर्षक बनाने में मदद करते हैं। हालांकि, अगर जूते गंदे रहते हैं तो खराब प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जरूरी होता है कि आप जूतों को अच्छी तरह साफ करें। कई बार पॉलिश खत्म हो जाती है, जिसके बिना जूते साफ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप इन तरीकों को अपनाकर अपने जूतों को साफ कर सकते हैं। इनसे जूते नए जैसे चमक जाएंगे और आप हमेशा आकर्षक नजर आएंगे।

#1 टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके आप अपने जूतों को चमकदार बना सकते हैं। इसके लिए एक पुरानी ब्रश पर थोड़ा-सा टूथपेस्ट लगाकर जूतों पर रगड़ें, फिर एक गीले कपड़े से साफ कर दें। यह तरीका न केवल जूतों की गंदगी को दूर करता है, बल्कि उन्हें नई जैसी चमक भी ले आता है। ध्यान रखें कि पेस्ट को जूतों पर ज्यादा देर न रहने दें। ऐसा करने से उन पर दाग भी पड़ सकता है।

#2 खाने का सोडा आएगा काम खाने का सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जिसका उपयोग कई चीजों के लिए किया जा सकता है। जूतों की सफाई के लिए भी यह बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके लिए थोड़ा-सा खाने का सोडा और पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लें, फिर उसे जूतों पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद एक गीले कपड़े से साफ कर दें। इससे आपके जूते न केवल साफ होंगे, बल्कि उनकी चमक भी बढ़ जाएगी।

Advertisement

#3 सिरके का करें उपयोग सिरका एक बहुत ही असरदार सफाई करने वाला पदार्थ है, जिसका उपयोग आप अपने जूतों को चमकाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए एक कपड़े पर थोड़ा-सा सिरका लगाकर उसे जूतों पर रगड़ें और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके जूते साफ हो जाएंगे और उनकी चमक भी बरकरार रहेगी। सिरका न केवल जूतों की गंदगी को दूर करता है, बल्कि बैक्टीरिया का खात्मा करके बदबू भी कम करता है।

Advertisement

#4 नमक भी है उपयोगी नमक का उपयोग भी जूतों की सफाई में किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा-सा नमक लेकर उसे गीले कपड़े पर रगड़ें, फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके जूते साफ हो जाएंगे और उनकी चमक भी बरकरार रहेगी। नमक न केवल गंदगी को दूर करता है, बल्कि जूतों को नए जैसा दिखाने में भी मदद करता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर आपके जूते लंबे समय तक नए जैसे रहेंगे।