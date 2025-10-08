भूटान की यात्रा पर इन 5 शाकाहारी व्यंजनों का जरूर लें आनंद, मन हो जाएगा खुश

भूटान एक खूबसूरत देश है, जो अपनी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के लोग अपनी परंपराओं को बहुत ही शिद्दत से निभाते हैं और उनका खान-पान भी इसी का हिस्सा है। भूटानी खाने का स्वाद और सुगंध अनोखा होता है, जो दिल को खुश कर देगा। यहां के ये 5 शाकाहारी व्यंजन स्थानीय मसालों और ताजगी से भरपूर होते हैं, जिन्हें आपको एक बार जरूर चखना चाहिए।

#1 एमा दत्शी एमा दत्शी भूटान का राष्ट्रिय व्यंजन है, जिसे चीज और मिर्च का उपयोग करके बनाया जाता है। यह व्यंजन आमतौर पर चावल के साथ खाया जाता है और इसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। इसे बनाने के लिए ताजा चीज से सॉस में हरी मिर्च को पकाया जाता है। इसका स्वाद मलाईदार और तीखा होता है और इसे अचार की तरह भी खाया जा सकता है। इसे भूटानी लोग चावल या उनकी पारंपरिक रोटी के साथ खाते हैं।

#2 पेमदा पेमदा भूटान का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे चावल के आटे और गुड़ से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे को गुड़ के साथ मिलाकर पकाया जाता है, फिर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ठंडा किया जाता है। यह नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है और इसमें ज्यादा कैलोरी भी नहीं होती हैं। पेमदा को बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और यह ऊर्जा भी प्रदान कर सकता है।

#3 शाक्पा शाक्पा भूटान की एक पारंपरिक सब्जी है, जिसमें कई तरह की सब्जियों को शामिल किया जाता है। इसे बनाने के लिए गोभी, गाजर और आलू आदि जैसी सब्जियों को काट लिया जाता है। इसके बाद उन्हें मसालों के साथ पकाया जाता है, ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए। शाक्पा को चावल या रोटी, दोनों के साथ खाया जा सकता है। यह सब्जी आपको भूटान के पारंपरिक स्वाद को चखने का मौका देगी।

#4 जुर्सा जुर्सा भूटान का एक अनोखा पेय है, जो चावल और दूध से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल को उबालकर दूध में मिलाया जाता है, फिर इसमें चीनी और इलायची डाली जाती है। यह पेय बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ताजगी प्रदान करता है। जुर्सा को त्योहार और शादी जैसे खास मौकों पर बनाया जाता है। यह पेय ताजगी के साथ-साथ ऊर्जा भी देता है और इसका स्वाद मन को तृप्त कर देता है।