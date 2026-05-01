रात में दही खाना है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जानिए 5 कारण

दही एक सेहतमंद डेयरी उत्पाद है, जो कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन-B12 का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए कई लोग इसकी सलाह भी देते हैं। हालांकि, आयुर्वेद में रात के समय दही खाने की सख्त मनाही है क्योंकि इसके अनुसार रात में दही खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार रात में दही खाने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।

#1 पाचन पर पड़ सकता है बुरा असर आयुर्वेद के मुताबिक, रात के समय दही खाने से पाचन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसका कारण है कि रात में शरीर की तापमान क्षमता दिन के मुकाबले कम होती है, जिससे चीजें पचाने में दिक्कत होती है। इस समय दही खाने से गैस, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयुर्वेद में रात के समय दही खाने की सलाह नहीं दी जाती।

#2 सर्दी और खांसी होने की बढ़ जाती है संभावना आयुर्वेद में माना जाता है कि रात में दही खाने से शरीर ठंडा हो जाता है, जिससे आपको सर्दी और खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका कारण है कि दही में ठंडक पैदा करने वाले गुण होते हैं, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है। अगर रात में दही खा लिया जाए तो इससे शरीर में ठंडक बढ़ जाती है और आप सर्दी और खांसी की चपेट में आ सकते हैं।

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#3 नींद में आ सकती है खलल आयुर्वेद के मुताबिक, रात में दही खाने से नींद पर भी बुरा असर पड़ता है। इसका कारण है कि दही खाने से शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे नींद में खलल पड़ सकती है। अगर आप रात में दही खाते हैं तो इससे सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयुर्वेद में रात के समय दही खाने की सलाह नहीं दी जाती।

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#4 मुंह के स्वास्थ्य के लिए है हानिकारक आयुर्वेद के अनुसार, रात में दही खाने से मुंह के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। दरअसल, रात में दही खाने से मुंह में एसिड बनने लगते हैं, जिससे दांतों में दर्द और संवेदनशीलता हो सकती है। इसके अलावा इससे दांतों की चमक भी कम हो जाती है और दांतों में कैविटी की समस्या हो सकती है। इसलिए आयुर्वेद में रात के समय दही खाने की सलाह नहीं दी जाती।