रात के वक्त डार्क चॉकलेट खाने के होते हैं कई फायदे, बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा

बच्चे हों चाहे बड़े, सभी को चॉकलेट पसंद आती है। अगर वह डार्क चॉकलेट हो, तो मजा दोगुना हो जाता है। डार्क चॉकलेट में 50-90 प्रतिशत कोको होता है, जिस वजह से वह हल्की कड़वी होती है। यह सेहत के लिए फायदेमंद होती है और दिल की बीमरियों से सुरक्षित रखती है। लोगों को अक्सर रात में डार्क चॉकलेट की लालसा होती है। रात को इसे खाने से कई लाभ मिलेंगे, जिसके चलते इसे खान-पान का हिस्सा बनाना सही रहेगा।

#1 मूड होता है बेहतर सोने से पहले थोड़ी-सी डार्क चॉकलेट खाने से आपका मूड बेहतर हो सकता है। यह खाद्य पदार्थ सेरोटोनिन और एंडोर्फिन नाम के हार्मोन के उत्पादन को बढ़ा देता है। ये दोनों खुशी बढ़ाने और अच्छा महसूस करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डार्क चॉकलेट खाने से खुशी मिलती है और आराम महसूस होने लगता है। हालांकि, आपको इसे रात के वक्त बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वर्ना नींद उड़ सकती है।

#2 तनाव से मिलता है छुटकारा ज्यादातर लोग रात के समय ज्यादा सोचते हैं, जिससे उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। ऐसे में डार्क चॉकलेट खा कर मन को शांत किया जा सकता है और चिंता दूर हो सकती है। यह खाद्य पदार्थ मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। इसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो शरीर को आराम देता है बेहतर नींद भी प्रदान कर सकता है।

#3 कम होता है हृदय रोग का खतरा सभी जानते हैं कि डार्क चॉकलेट को डाइट में शामिल करने से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। 70 प्रतिशत कोको से बनी डार्क चॉकलेट का सीमित मात्रा में सेवन करने से खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। साथ ही यह खाद्य पदार्थ अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है, जिसके चलते दिल का स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है।

#4 ब्लड शुगर रहता है नियंत्रित रात के वक्त ज्यादातर लोगों को मीठा खाने का मन करता है। हालांकि, ऐसे में आपको मिठाइयों और चीनी युक्त चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट का विकल्प चुनना चाहिए। इसमें पॉलीफेनोल्स और डाइटरी फाइबर होता है, जो मधुमेह के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। यह खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर को कम करने और उसे स्थिर रखने में भी मदद कर सकता है। हालांकि, इसका भी बहुत ज्यादा सेवन न करें।