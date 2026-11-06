कब्ज से हैं परेशान? रोजाना 2 कीवी खाने से मिल सकता है आराम, अध्ययन में खुलासा

इस अध्ययन को 'फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ' नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। इसे जापान की तोहोकू यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइकोसोमैटिक मेडिसिन विभाग के शोधकर्ता योहेई ओकावा ने किया।

इसके दौरान फंक्शनल कब्ज (FC) और कब्ज-प्रधान इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS-C) के प्रबंधन में कीवी के क्लिनिकल साक्ष्यों, काम करने के तरीकों, प्रभावी डाइट और संभावित उपयोगों का मूल्यांकन किया गया था।

इसके लिए 1984 से लेकर 2026 तक किए गए कई अध्ययन खंगाले गए थे।