व्रत के दौरान ऊर्जा पाने के लिए खाएं शकरकंद की खीर, नहीं भूल पाएंगे स्वाद
क्या है खबर?
व्रत करते समय अनाज न खाने के कारण ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ऐसे में चक्कर आ सकता है या आप बीमार पड़ सकते हैं। उपवास के दौरान खान-पान में शकरकंद की खीर शामिल करना बढ़िया निर्णय होगा। इस मीठे पकवान को खा कर आपका पेट भर जाएगा और आपको नई ऊर्जा भी मिलेगी। आज के लेख में हम आपको शकरकंद की खीर की आसान रेसिपी बताएंगे, जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी।
सामग्री
शकरकंद की खीर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
व्रत के दौरान चावल वाली खीर नहीं खाई जाती। ऐसे में शकरकंद की खीर इसका अच्छा विकल्प हो सकती है। इसे बनाने के लिए किसी भी अनोखी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। आप रसोई में मौजूद चीजों से ही इसे तैयार कर पाएंगे। शकरकंद की खीर बनाने के लिए आपको 2 चम्मच घी, शकरकंद, मखाना, 4 कप दूध, काजू, किशमिश, चिरौंजी, बादाम, चीनी, इलायची पाउडर और केसर की जरूरत पड़ेगी।
स्टेप 1
शकरकंद को इस तरह पकाएं
खीर बनाने की शुरुआत करने से पहले शकरकंद को पानी में नरम होने तक उबाल लें। इसके बाद उन्हें छीलकर कद्दूकस कर लें। अब एक पैन में घी गर्म करें और उसमें काजू, बादाम और अन्य मेवों को भून लें। इन मेवों को अलग रख दें और इसी पैन में कद्दूकस किए हुए शकरकंद को भून लें। इसे करीब 5 मिनट तक पकाएं, जब तक इससे एक अच्छी महक न आने लग जाए।
स्टेप 2
अन्य सामग्रियां मिलाकर खीर तैयार करें
जब आपको लगे की शकरकंद अच्छी तरह पक गया है तब उसमें धीरे-धीरे करके दूध मिला दें। दूध को तब तक पकने दें जब तक उसमें हल्का उबाल न आ जाए। इसके बाद इसमें चीनी मिलाएं और उसे अच्छी तरह से घुल जाने दें। जब चीनी घुल जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुने हुए मेवे शामिल कर दें। एक कटोरी में ठंडा दूध लेकर उसमें केसर मिलाएं और इस घोल को भी खीर में डाल दें।
फायदे
शकरकंद की खीर खाने के लाभ
शकरकंद की खीर व्रत में ऊर्जा देने के साथ-साथ कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। इस सब्जी में कई विटामिन और मिनरल होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह खीर पाचन को दुरुस्त करती है और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। इसमें फाइबर होता है, जो पेट को देर तक भरा हुआ रखता है। वहीं, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं।