शारदीय नवरात्रि 2025: व्यस्त लोग सुबह के लिए बनाएं ये 5 पौष्टिक स्नैक्स

इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है और 02 अक्टूबर को इसका समापन है। इस दौरान कई लोग उपवास रखते हैं और ऐसे लोग व्यस्त होने के कारण सुबह का नाश्ता नहीं कर पाते हैं। इस तरह के लोगों के लिए हम आज पांच ऐसे पौष्टिक स्नैक विकल्प लेकर आए हैं, जिन्हें वे आसानी से बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये स्नैक्स उन्हें पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेंगे।

#1 शकरकंद चाट सबसे पहले शकरकंद को प्रेशर कुकर में पानी के साथ डालें और उसे अच्छी तरह से पकाएं। इसके बाद शकरकंद को छीलकर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक कटोरे में शकरकंद के टुकड़ों के साथ बारीक कटी हरी मिर्च, पत्तेदार धनिया, थोड़े-से अनार के दाने और नींबू के रस को मिलाएं। अंत में इस पर थोड़ा सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर छिड़ककर इसे परोसें।

#2 मखाना मिक्स पहले मखानों को एक चम्मच घी में भून लें, फिर एक कटोरे में मखानों के साथ थोड़े सूखे खजूर और किशमिश को डालें। इसके बाद इसमें थोड़ी खरबूजे के बीज, कुछ बादाम, थोड़ा काजू, एक चुटकी सेंधा नमक और थोड़ी पिसी हुई चीनी मिलाएं। ध्यान दें कि सभी सामग्रियां समान मात्रा में हो। अंत में इस मिश्रण को एक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रखें और जब मन करे इसे खाएं।

#3 फल और सूखे मेवे का मिश्रण इसके लिए पहले एक कटोरे में थोड़े कटे हुए सेब, केले और नाशपाती को रखें। अब इन फलों पर थोड़ा दही डालें और ऊपर से थोड़े सूखे मेवे और एक चम्मच शहद डालकर इसे परोसें। आप चाहें तो इस मिश्रण में अन्य फल और सूखे मेवे भी मिला सकते हैं। यह एक पौष्टिक नाश्ता है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरने का अहसास दिलाएगा और आपको पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करेगा।

#4 नारियल के लड्डू इसके लिए पहले एक पैन में थोड़ा घी गर्म करके उसमें सूखा नारियल भूनें। अब इसमें थोड़ा गाढ़ा दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मिश्रण को धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद करके इसे एक कटोरे में डालें और ठंडा होने दें। इसके बाद मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बनाकर इन्हें परोसें।