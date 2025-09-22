90 के दशक के ये 5 जूते फिर से फैशन में छाएं, जानिए इनकी खासियत

90 के दशक के जूते आजकल के फैशन में फिर से लौट आए हैं। ये न केवल स्टाइलिश हैं, बल्कि आरामदायक भी हैं। इन जूतों की खासियत यह है कि ये किसी भी मौके पर पहने जा सकते हैं, चाहे वह पार्टी हो या रोजमर्रा की जिंदगी। आइए आज हम आपको 90 के दशक के उन जूतों के बारे में बताते हैं, जो इस साल के फैशन का अहम हिस्सा बन गए हैं।

#1 ब्रेसलेट जूते ब्रेसलेट जूते एक ऐसा विकल्प है, जो आपके लुक को खास बना सकता है। इन जूतों का डिजाइन इतना अलग होता है कि ये किसी भी पोशाक के साथ अच्छे लगते हैं। ब्रेसलेट जूतों में एक पट्टा होता है, जो एड़ी तक जाता है और इसे पहनने से आपके पैरों को एक अलग ही लुक मिलता है। इनका पहनना भी आरामदायक होता है और ये आपको स्टाइलिश दिखाते हैं।

#2 मुल्स मुल्स एक ऐसे जूते हैं, जिन्हें आसानी से पहना जा सकता है और उतारा भी जा सकता है। ये जूते बिना किसी पट्टे के होते हैं, जिससे इन्हें पहनना बहुत आसान होता है। मुल्स को आप किसी भी मौके पर पहन सकती हैं, चाहे वह ऑफिस हो या दोस्तों के साथ बाहर जाना हो। इनका डिजाइन साधारण होते हुए भी बहुत सुंदर होता है और ये आपके हर लुक को खास बना सकते हैं।

#3 बैलेरीना फ्लैट्स बैलेरीना फ्लैट्स महिलाओं के लिए एक अच्छा विकल्प हैं, जो स्टाइल और आराम दोनों प्रदान करते हैं। इन जूतों का चपटा तलवा होता है, जिससे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और ये आपके पैरों को पूरा सपोर्ट देते हैं। बैलेरीना फ्लैट्स को आप किसी भी पोशाक के साथ पहन सकती हैं, चाहे वह जींस हो या किसी पारंपरिक पोशाक के साथ। इन्हें पहनना भी बहुत आरामदायक होता है और ये आपको स्टाइलिश दिखाते हैं।

#4 लोफर्स लोफर्स पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सही होते हैं। ये जूते बिना किसी पट्टे के होते हैं, जिससे इन्हें पहनना बहुत आसान होता है। लोफर्स को आप ऑफिस या किसी भी अवसर पर पहन सकते हैं। इनका डिजाइन साधारण होते हुए भी बहुत आकर्षक होता है और ये आपके हर लुक को खास बना सकते हैं। लोफर्स का फ्लैट तलवा होता है, जिससे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती और ये आपके पैरों को पूरा सपोर्ट देते हैं।