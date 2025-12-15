प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये 5 तरह के परांठे, आसान हैं बनाने के तरीके

परांठा भारतीय खाने में एक खास जगह रखता है। आमतौर पर परांठे आटे से बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया और सेहतमंद खाना चाहते हैं तो प्रोटीन युक्त चीजों से परांठे बना सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको प्रोटीन वाले परांठे की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 सत्तू परांठा सत्तू परांठा बिहार का मशहूर खाना है, जिसे चने की दाल को भूनकर तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए सत्तू, गेहूं का आटा, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और धनिया पत्ती की जरूरत होती है। इन सभी चीजों को मिलाकर आटा गूंध लें और छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें। फिर तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। यह परांठा सेहतमंद और स्वादिष्ट है, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।

#2 मेथी पनीर परांठा मेथी पनीर परांठा एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपके खाने को प्रोटीन से भरपूर बनाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, ताजा मेथी के पत्ते, पनीर, हरी मिर्च और मसाले चाहिए। इन सभी चीजों को मिलाकर आटा गूंध लें और छोटी-छोटी लोइयां बना लें, फिर इन्हें बेलकर तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंके। यह परांठा सेहतमंद और स्वादिष्ट है, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।

#3 मटर परांठा मटर परांठा एक सेहतमंद विकल्प है, जो आपके खाने को प्रोटीन से भरपूर बनाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, उबली हुई मटर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसाले चाहिए। इन सभी चीजों को मिलाकर आटा गूंध लें और छोटी-छोटी लोइयां बना लें, फिर इन्हें बेलकर तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंके। यह परांठा सेहतमंद और स्वादिष्ट है, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।

#4 पालक परांठा पालक परांठा आपके शरीर को आयरन और प्रोटीन प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, ताजा पालक, प्याज, लहसुन, अदरक और मसाले चाहिए। इन सभी चीजों को मिलाकर आटा गूंध लें और छोटी-छोटी लोइयां बना लें, फिर इन्हें बेलकर तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंके। यह परांठा स्वादिष्ट है, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।