गर्मियों के दौरान स्वादिष्ट बनाकर खाएं मखाने से बनाए गए ये व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

मखाना एक सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे अक्सर हल्का-फुल्का भूनकर खाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि मखाने का इस्तेमाल अलग-अलग तरह के व्यंजनों में भी किया जा सकता है? जी हां, मखाने से कई अनोखे और लाजवाब व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको गर्मियों के दौरान मखाने से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की विधि बताएंगे, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे।

#1 मखाना की खीर मखाना की खीर एक सेहतमंद मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को हल्का भून लें, फिर दूध में उबालें और चीनी मिलाएं। इलायची पाउडर और सूखे मेवों से सजाकर इसे परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है, जिससे यह आपके परिवार के लिए एक बेहतरीन मिठाई बनती है।

#2 मखाना टिक्का मखाना टिक्का एक शानदार नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए मखानों को दही और मसालों में भिगोएं, फिर उन्हें तंदूर या ओवन में सेंकें। इस टिक्के को चटनी के साथ परोसें और इसका आनंद लें। यह नाश्ता आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा और इसे बनाना भी आसान है, जिससे यह आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा।

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#3 मखाना पनीर रोल मखाना पनीर रोल एक बेहतरीन शुरुआत है, जिसे आप किसी भी पार्टी या समारोह में परोस सकते हैं। इसके लिए पनीर को छोटे टुकड़ों में काटें और मखानों को दरदरा पीस लें। अब दोनों को मिलाकर रोल बनाएं और तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सेंक लें। इस रोल को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह रोल न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, जिससे यह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा।

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