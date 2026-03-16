घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं डोनट्स, जानिए रेसिपी

डोनट्स एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय मिठाई है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। इस लेख में हम आपको डोनट्स बनाने की सरल और मजेदार रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ खास टिप्स भी देंगे, जिनसे आपके डोनट्स और भी बेहतरीन बनेंगे। आइए डोनट्स बनाने की पूरी रेसिपी जानते हैं।

स्टेप 1 सबसे पहले आटा गूंधे डोनट्स के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा, चीनी, नमक और खमीर मिलाएं। अब इसमें गर्म दूध डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को अच्छे से गूंध लें ताकि यह एक नरम आटा बन जाए। ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त न हो, बल्कि मुलायम और लचीला हो। गूंधने के बाद आटा को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें ताकि यह फूल सके और डोनट्स हल्के और फूले हुए बन सकें।

स्टेप 2 डोनट्स को आकार दें जब आटा फूल जाए तो उसे छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें। आप चाहें तो डोनट्स को गोल या फिर किसी भी आकार में बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो आप दो अलग-अलग आकार के कटोरों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले छोटे कटोरे से बीच का भाग काट लें, फिर बड़े कटोरे से बाहरी हिस्से को काट लें।

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स्टेप 3 तेल गर्म करें अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, लेकिन ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे डोनट्स जल सकते हैं। मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब यह गर्म हो जाए तो उसमें धीरे-धीरे तैयार किए गए डोनट्स डालें। डोनट्स को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसे सुनिश्चित करने के लिए एक-एक करके डोनट्स को तेल में डालें और पलट-पलट कर तलें।

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स्टेप 4 डोनट्स को ठंडा करें जब सभी डोनट्स अच्छे से तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने दें। आप चाहें तो डोनट्स को चाशनी में डूबोकर भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए चीनी और पानी को मिलाकर उसकी चाशनी बना लें। अब डोनट्स को चाशनी में डूबोकर एक बेकिंग शीट पर रखें ताकि अतिरिक्त चाशनी निकल जाए। इसके बाद डोनट्स को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें।