क्या आपके पास लगा है कपड़ों की कतरन का ढेर? उनसे बनाएं सुंदर-सी स्कर्ट

जो लोग सिलाई का काम जानते हैं उनके पास कपड़ों की कई कतरन का ढेर लग जाता है। ये पुराने कपड़ों के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते। हालांकि, इन कतरन को फेंकने के बजाय आप उनसे बेहद सुंदर स्कर्ट बना सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको इसी स्कर्ट को बनाने का तरीका बताएंगे। इस स्कर्ट को आप कई तरीके से स्टाइल कर सकेंगी और खूबसूरत लुक पा सकेंगी।

#1 कतरन छाट लें स्कर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको उन कतरन का चयन करना होगा, जो इस्तेमाल करने के लायक हों। इसके लिए एक दूसरे से मेल खाने वाली कतरन ही चुनें, ताकि आपकी स्कर्ट खास लगे। ध्यान रखें कि कतरन के कपड़े की गुणवत्ता अच्छी हो, ताकि वे लंबे समय तक टिक सकें। इसके अलावा आपको ऐसी कतरंग छाटनी होंगी, जिनका आकार बड़ा हो। बहुत छोटी या पतली कतरन किसी काम नहीं आएंगी।

#2 माप लें स्कर्ट बनाने से पहले अपनी कमर और लंबाई का माप लें। इसके लिए एक माप का फीता लें और उसे कमर के चारों ओर लपेटकर माप लें। इसके अलावा अपनी कमर की लंबाई से लेकर पैरों का उस जगह तक का माप लें, जहां तक आप स्कर्ट पहनना चाहती हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको कितने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। सही माप लेने से आपकी स्कर्ट सही फिटिंग की होगी और उनकी लंबाई छोटी नहीं पड़ेगी।

#3 कतरन को व्यवस्थित करें अब समय आ गया है कि आप अपनी चुनी हुई कतरन को व्यवस्थित करें। इसके लिए पहले उन्हें अच्छी तरह से प्रेस कर लें, ताकि कोई सिकुड़न न हो। इसके बाद अपने माप के अनुसार एक बड़े कपड़े को काटें, जो आधार की तरह काम करेगा। अब सभी कतरन को इस आधार वाले कपड़े के ऊपर अपनी पसंद की डिजाइन के अनुसार लगाएं। अलग-अलग रंगों और डिजाइन वाली कतरन का मेल बैठाएं, ताकि स्कर्ट आकर्षक लगे।

#4 सिलाई करें अगले स्टेप में कपड़ों की कतरन को एक साथ रखकर सिलाई करना शुरू रखें। इसके लिए पहले 2 कतरन को मिलाकर पिन लगाएं, फिर सिलाई मशीन से सिलाई करें। ध्यान रखें कि सिलाई हल्की हो, ताकि कतरन आपस में बहुत कसी हुई न लगें। अगर आप हाथ से सिलाई कर रही हैं तो धीरे-धीरे काम करें, ताकि सिलाई मजबूत हो। इसके बाद अपनी स्कर्ट को पलटकर देखें और अगर कोई कमी हो तो उसे ठीक करें।