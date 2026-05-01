फलों को फ्रिज में रखने की आदत है? इन 5 फलों को न रखें

फल विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं इसलिए इन्हें खाने में शामिल करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। आमतौर पर लोग फलों को ताजा रखने के लिए उन्हें ठंडे स्थान पर रखते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं, जिन्हें ठंडे स्थान पर रखने से उनका स्वाद और पोषण कम हो जाता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताते हैं, जिन्हें कमरे के तापमान पर रखना चाहिए।

#1 केला केले को ठंडे स्थान पर रखने से वह जल्दी काला हो जाता है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा ठंडे स्थान पर रखने से केले के पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। केले को ठंडे स्थान पर रखने की बजाय कमरे के तापमान पर रखें। यहां इस बात का ध्यान रखें कि केले को अन्य फलों के पास न रखें क्योंकि वे केले पर गैस छोड़कर इसे सड़ाने का कारण बन सकते हैं।

#2 सेब सेब को भी ठंडे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे कमरे के तापमान पर रखना चाहिए। दरअसल, ठंडे स्थान पर रखने से सेब का स्वाद बदल जाता है और उसमें मौजूद फायदेमंद तत्वों की मात्रा भी कम हो जाती है। सेब को ठंडे स्थान पर रखने से यह जल्दी सड़ भी सकता है। इसके अतिरिक्त सेब को ठंडे स्थान पर रखने से उसका रंग भी उड़ा जाता है।

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#3 आम आम को भी ठंडे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। दरअसल, आम को ठंडे स्थान पर रखने से वह जल्दी सड़ जाता है और इससे आपको पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा ठंडे स्थान पर रखने से आम के स्वाद में भी कमी आ जाती है। आम को ठंडे स्थान पर रखने की बजाय कमरे के तापमान पर रखें। यहां ध्यान रखें कि आम को किसी अन्य फल के पास न रखें।

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#4 टमाटर टमाटर को भी ठंडे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। टमाटर को ठंडे स्थान पर रखने से उसकी ताजगी और स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए टमाटर को ठंडे स्थान पर रखने की बजाय कमरे के तापमान पर रखें। यहां ध्यान रखें कि टमाटर को किसी अन्य फल के पास न रखें। टमाटर को इस तरह से रखें कि हवा आसानी से इसके चारों तरफ घूम सके। यह फल के लिए अच्छा है।